家族向けサイトテンプレート
Webサイトテンプレートに関するよくある質問
家族向けサイトテンプレートとは？
家族向けサイトテンプレートは、個人の家族サイト向けにあらかじめデザインされたレイアウトです。思い出や写真、近況を共有し、家族同士がオンラインでつながるのに役立ちます。
家族向けサイトのデザインはカスタマイズできますか？
はい。Webサイトテンプレートは、テキスト、画像、色、レイアウト、機能を変更して、雰囲気や目的に合わせて調整できます。ページやセクションも、必要に応じていつでも追加・削除可能です。すべてのテンプレートは自由に編集でき、コーディングやデザインの経験は必要ありません。
選択するテンプレートによって、編集方法が異なる場合があります。一部のテンプレートはHostingerサイト作成ツールで作成されており、その他のテンプレートはHostinger Horizonsで構築されています。
Hostingerサイト作成ツールで作成されたテンプレートでは、ドラッグ＆ドロップエディターと内蔵AIツールを使って、コンテンツ作成やレイアウト調整をすばやく行えます。
Horizonsテンプレートでは、バイブコーディングのアプローチを採用しています。要素を手動でドラッグ＆ドロップする代わりに、変更したい内容を説明してAIとチャットすると、AIが更新を反映します。
どちらのエディターも初心者に使いやすいため、好みのテンプレートデザインを選び、ニーズに合わせてカスタマイズできます。
家族向けサイトテンプレートを使用するにはコーディングの知識が必要ですか？
いいえ。HostingerのWebサイトテンプレートは初心者にも使いやすく、コーディングの知識は必要ありません。ビジュアルエディターとAIツールを使って、Webサイトを作成・カスタマイズできます。テキストの編集、画像の差し替え、レイアウトの調整、セクションの追加を行うだけで、ニーズに合った本格的なWebサイトを作成できます。
家族向けサイトを公開するまでにどれくらいかかりますか？
HostingerのWebサイトテンプレートを使えば、必要なカスタマイズの量に応じて、数分から数時間でWebサイトを公開できます。
公開までの流れは、テンプレートに使用されているエディターによっても異なります。Hostingerサイト作成ツールで作成されたテンプレートでは、ドラッグ＆ドロップエディターを使って、ページ上の各要素をすばやく調整できます。あらかじめデザインされたセクションとAIツールも用意されているため、必要に応じて追加コンテンツを生成できます。組み立てやすい既製パーツがそろったレゴブロックのようなものと考えるとわかりやすいです。
Hostinger Horizonsで作成されたテンプレートでは、バイブコーディングのアプローチを採用しています。要素を手動でドラッグする代わりに、変更したい内容を説明すると、AIがその内容を反映します。プロンプトによって仕上がりが変わるため、デザインの最終調整には少し時間がかかる場合がありますが、より深いカスタマイズと高い自由度を実現できます。
Hostingerの家族向けサイトテンプレートはSEOとモバイル表示に対応していますか？
はい。HostingerのWebサイトテンプレートはすべて、検索エンジン向けに最適化されています。高速な読み込み速度、わかりやすい構造、組み込みのオンページSEO機能により、検索結果で見つけてもらいやすいサイト作りに役立ちます。
また、サイトはモバイル表示にも完全対応しています。訪問者がどのデバイスを使用していても、デスクトップでもスマートフォンでも美しく表示され、スムーズに機能します。