हमारी सेवाओं के साथ आज ही ऑनलाइन आएं
1-क्लिक ओपनक्लॉ
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
24/7 सहायता
किसी भी समय रद्द करें
शून्य मेहनत के लिए
पूर्ण नियंत्रण के लिए
संसाधन
शून्य मेहनत के लिए
पूर्ण नियंत्रण के लिए
संसाधन
आपका अपना एआई एजेंट। निजी, हमेशा चालू और 60 सेकंड में लाइव।
तुरंत सेटअप
OpenClaw को इंस्टॉल करना बेहद आसान है, और यह AI एजेंट्स को सभी के लिए सुलभ बनाता है। इसमें कोई तकनीकी शब्दजाल नहीं, कोई जटिलता नहीं, बस आपके पहले ऑटोमेशन की ओर एक तेज़ रास्ता है।
शून्य रखरखाव
मैनेज्ड ओपनक्लॉ सुरक्षा, अपडेट और बैकअप से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को संभालता है। आपके एआई एजेंट बिना किसी मैन्युअल कार्य के चौबीसों घंटे सातों दिन चलते रहते हैं।
अंतर्निर्मित उपकरण
ओपनक्लॉ में आसान शुरुआत के लिए आवश्यक सब कुछ मौजूद है - एआई मॉडल, वेब ब्राउज़िंग और एक एजेंटिक मेलबॉक्स, सब कुछ इसमें अंतर्निहित है।
होस्टिंगर के साथ ओपनक्लॉ बनाम अन्य
ओपनक्लॉ होस्टिंगर के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या ओपनक्लॉ को सेटअप करने के लिए मुझे किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है?
एआई क्रेडिट कैसे काम करते हैं, और क्या मुझे बाहरी खाते बनाने की आवश्यकता है?
क्या मेरा डेटा गोपनीय और सुरक्षित है?
वन-क्लिक ओपनक्लॉ और वीपीएस पर ओपनक्लॉ चलाने में क्या अंतर है?
वीपीएस के साथ, आपको सर्वर पर पूर्ण रूट एक्सेस और पूरा नियंत्रण मिलता है — लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सेटअप, अपडेट और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी ही है। 1-क्लिक ओपनक्लॉ इस सारी जटिलता को दूर कर देता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालते हैं, आपके इंस्टेंस को नवीनतम स्थिर संस्करण पर रखते हैं, और सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ते हैं — ताकि आप सर्वर के प्रबंधन की चिंता किए बिना अपने एआई सहायक का उपयोग करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। यदि आप एक डेवलपर हैं जो पूर्ण अनुकूलन चाहते हैं, तो हमारे वीपीएस ओपनक्लॉ प्लान आपके लिए बेहतर विकल्प हैं।
मैं OpenClaw का उपयोग करके वास्तव में क्या कर सकता हूँ?
ओपनक्लॉ आपका निजी एआई सहायक है जो 24/7 काम करता है, यहां तक कि जब आपका लैपटॉप बंद हो तब भी। आप इसे अपने पसंदीदा मैसेजिंग ऐप्स - जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्लैक और डिस्कोर्ड - से कनेक्ट कर सकते हैं और इसका उपयोग दैनिक कार्यों को स्वचालित करने, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बातचीत प्रबंधित करने, संभावित ग्राहकों से संपर्क करने, ब्राउज़र ऑटोमेशन चलाने और बहुत कुछ करने के लिए कर सकते हैं। इसे एक ऐसे डिजिटल टीम सदस्य के रूप में समझें जो कभी सोता नहीं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है।