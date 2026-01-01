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1-क्लिक ओपनक्लॉ

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

24/7 सहायता

किसी भी समय रद्द करें

24 माह
सबसे लोकप्रिय
73% की छूट
प्रबंधित OpenClaw
1,999
549 /माह
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

शून्य मेहनत के लिए

शून्य सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन या कॉन्फिगरेशन के साथ AI एजेंट्स चलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रबंधित।
शुरुआत से ही तैयार
OpenClaw CLI ऐक्सेस
शून्य रखरखाव
पहले से मौजूद Telegram और WhatsApp पेयरिंग
AI का ऐक्सेस पहले से मौजूद
वेब सर्च पहले से मौजूद
पहले से कॉन्फिगर किया गया एजेंटिक ईमेल
बिल्ट-इन सुरक्षा
62% की छूट
VPS पर OpenClaw
2,099
799 /माह
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

पूर्ण नियंत्रण के लिए

रूट ऐक्सेस, पूर्ण नियंत्रण और आवंटित संसाधनों की आवश्यकता रखने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सेल्फ-मैनेज्ड VPS.
पहले से इंस्टॉल किए गए टेम्पलेट के साथ तैयार
पूर्ण रूट और टर्मिनल ऐक्सेस
AI का ऐक्सेस पहले से मौजूद
वेब सर्च पहले से मौजूद

संसाधन

2 vCPU
8 GB RAM
100 GB NVMe
8 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
73% की छूट
प्रबंधित OpenClaw
1,999
549 /माह
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

शून्य मेहनत के लिए

शून्य सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन या कॉन्फिगरेशन के साथ AI एजेंट्स चलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रबंधित।
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AI का ऐक्सेस पहले से मौजूद
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62% की छूट
VPS पर OpenClaw
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

पूर्ण नियंत्रण के लिए

रूट ऐक्सेस, पूर्ण नियंत्रण और आवंटित संसाधनों की आवश्यकता रखने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सेल्फ-मैनेज्ड VPS.
पहले से इंस्टॉल किए गए टेम्पलेट के साथ तैयार
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संसाधन

2 vCPU
8 GB RAM
100 GB NVMe
8 TB बैंडविड्थ
upi
rupay
visa
mastercard
paypal
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आपका अपना एआई एजेंट। निजी, हमेशा चालू और 60 सेकंड में लाइव।

तुरंत सेटअप

OpenClaw को इंस्टॉल करना बेहद आसान है, और यह AI एजेंट्स को सभी के लिए सुलभ बनाता है। इसमें कोई तकनीकी शब्दजाल नहीं, कोई जटिलता नहीं, बस आपके पहले ऑटोमेशन की ओर एक तेज़ रास्ता है।

शून्य रखरखाव

मैनेज्ड ओपनक्लॉ सुरक्षा, अपडेट और बैकअप से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को संभालता है। आपके एआई एजेंट बिना किसी मैन्युअल कार्य के चौबीसों घंटे सातों दिन चलते रहते हैं।

अंतर्निर्मित उपकरण

ओपनक्लॉ में आसान शुरुआत के लिए आवश्यक सब कुछ मौजूद है - एआई मॉडल, वेब ब्राउज़िंग और एक एजेंटिक मेलबॉक्स, सब कुछ इसमें अंतर्निहित है।

होस्टिंगर के साथ ओपनक्लॉ बनाम अन्य

Hostinger के OpenClaw और प्रतिस्पर्धियों के OpenClaw में क्या अंतर है? हम सरलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि आप कुछ ही सेकंड में अपने AI एजेंट का आनंद ले सकें।
Hostinger
अन्य प्रदाता

तैनाती की गति

तुरंत तैयार।
मैन्युअल इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट सेटअप।

तकनीकी जटिलता

सब कुछ बिना किसी परेशानी के काम करता है।
इसके लिए एपीआई कुंजी और मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है।

एआई क्रेडिट

इसमें पहले से इंस्टॉल किए गए एआई क्रेडिट शामिल हैं।
बाह्य एपीआई खातों की आवश्यकता है।

एजेंट प्रबंधन

एआई एजेंटों और वर्कफ़्लो को प्रबंधित करने के लिए उपयोग में आसान दृश्य इंटरफ़ेस।
नहीं

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

यदि आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप खरीदारी के 30 दिनों के भीतर अपने भुगतान की वापसी का अनुरोध कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और जोखिम रहित है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वापसी नीति देखें (कुछ मामलों में यह लागू नहीं हो सकती)।

ओपनक्लॉ होस्टिंगर के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे वन-क्लिक ओपनक्लॉ के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर यहां पाएं।

क्या ओपनक्लॉ को सेटअप करने के लिए मुझे किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है?

बिलकुल नहीं। 1-क्लिक ओपनक्लॉ उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने अपने जीवन में कभी सर्वर को छुआ तक नहीं है। हमारा 1-क्लिक डिप्लॉयमेंट सर्वर वातावरण से लेकर एआई कॉन्फ़िगरेशन तक, संपूर्ण इंस्टॉलेशन को संभालता है। बस अपना प्लान चुनें, डिप्लॉय पर क्लिक करें, और आपका व्यक्तिगत एआई सहायक कुछ ही मिनटों में लाइव हो जाएगा। कोई कोडिंग नहीं, कोई कमांड लाइन नहीं, कोई जटिल डैशबोर्ड नहीं।

एआई क्रेडिट कैसे काम करते हैं, और क्या मुझे बाहरी खाते बनाने की आवश्यकता है?

आपके AI क्रेडिट पहले से ही एकीकृत हैं और तुरंत उपयोग के लिए तैयार हैं। एक मानक OpenClaw सेटअप के विपरीत, आपको OpenAI या Anthropic जैसे AI प्रदाताओं के साथ खाते बनाने, API कुंजी जनरेट करने या किसी भी तकनीकी कॉन्फ़िगरेशन को संभालने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने Hostinger डैशबोर्ड के माध्यम से क्रेडिट खरीदें, और आपका सहायक तुरंत सक्रिय हो जाएगा। जब आपको अधिक क्रेडिट की आवश्यकता हो, तो उसी डैशबोर्ड से सीधे टॉप अप करें - यह इतना आसान है।

क्या मेरा डेटा गोपनीय और सुरक्षित है?

बिल्कुल। OpenClaw का हर इंस्टेंस अपने अलग-थलग वातावरण में चलता है, जिसका मतलब है कि आपका डेटा और बातचीत दूसरे उपयोगकर्ताओं से पूरी तरह अलग रहती है। हम हर कंटेनर को अनधिकृत पहुंच या बाहरी बदलावों से बचाने के लिए लॉक कर देते हैं, और हर इंस्टेंस डिफ़ॉल्ट रूप से एक कस्टम, उच्च-स्तरीय सुरक्षा गेटवे के साथ आता है। आपको बिना कुछ कॉन्फ़िगर किए पेशेवर स्तर की सुरक्षा मिलती है।

वन-क्लिक ओपनक्लॉ और वीपीएस पर ओपनक्लॉ चलाने में क्या अंतर है?

वीपीएस के साथ, आपको सर्वर पर पूर्ण रूट एक्सेस और पूरा नियंत्रण मिलता है — लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सेटअप, अपडेट और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी ही है। 1-क्लिक ओपनक्लॉ इस सारी जटिलता को दूर कर देता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालते हैं, आपके इंस्टेंस को नवीनतम स्थिर संस्करण पर रखते हैं, और सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ते हैं — ताकि आप सर्वर के प्रबंधन की चिंता किए बिना अपने एआई सहायक का उपयोग करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। यदि आप एक डेवलपर हैं जो पूर्ण अनुकूलन चाहते हैं, तो हमारे वीपीएस ओपनक्लॉ प्लान आपके लिए बेहतर विकल्प हैं।

मैं OpenClaw का उपयोग करके वास्तव में क्या कर सकता हूँ?

ओपनक्लॉ आपका निजी एआई सहायक है जो 24/7 काम करता है, यहां तक कि जब आपका लैपटॉप बंद हो तब भी। आप इसे अपने पसंदीदा मैसेजिंग ऐप्स - जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्लैक और डिस्कोर्ड - से कनेक्ट कर सकते हैं और इसका उपयोग दैनिक कार्यों को स्वचालित करने, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बातचीत प्रबंधित करने, संभावित ग्राहकों से संपर्क करने, ब्राउज़र ऑटोमेशन चलाने और बहुत कुछ करने के लिए कर सकते हैं। इसे एक ऐसे डिजिटल टीम सदस्य के रूप में समझें जो कभी सोता नहीं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।