होस्टिंगर होराइजन्स बनाम बेस44

Base44 के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं? Hostinger Horizons और Base44 की एक नज़र में तुलना करें और अपनी ज़रूरतों के लिए सबसे उपयुक्त AI-संचालित वेब एप्लिकेशन बिल्डर चुनें।
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आमने-सामने की तुलना

कीमतों और विशेषताओं की तुलना एक नजर में करें।
Hostinger Horizons
Base44

फ्री ट्रायल

Yes
Yes

24/7 लाइव ग्राहक सहायता

Yes
No

निःशुल्क AI असिस्टेंट

Yes
No

कई भाषाओं का सपोर्ट

Yes, 8+ languages
Yes

ई-कॉमर्स एकीकरण

Yes
No

बिज़नेस ईमेल एकीकरण

Yes
Yes

एकीकृत बैकएंड डेटाबेस

Yes
Yes

टेस्टिंग/प्रीव्यू वातावरण

Yes
No

विज़ुअल एडिटिंग

Yes
Yes

बिल्ट-इन SEO और AI इंजन (GEO) ऑप्टिमाइज़ेशन

Yes
Yes

Trustpilot पर रिव्यू स्कोर

4.7 / 5.0
2.2 / 5.0

शुरुआती कीमत

Starts at ₹609/महीना
इसकी शुरुआत अमेरिकी डॉलर 20/महीना से होती है।
Start for free

*तुलना की तिथि: 1 मई, 2026।

किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाएं

बिजनेस साइट्स और पोर्टफोलियो से लेकर ब्लॉग्स और लैंडिंग पेजेस तक – Horizons इन्हें तुरंत तैयार करता है।

फीचर्स देखें
किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाएं

अपने आइडिया का वर्णन करें या एक टेम्पलेट चुनें

बस अपने आइडिया को AI के साथ साझा करें और उसे सच्चाई में बदलते देखें; या समय बचाने के लिए एक टेम्पलेट चुनें।

आसानी से एडिट्स करें

AI से टेक्स्ट और डिज़ाइन से लेकर कार्यक्षमता तक, कुछ भी एडिट करने के लिए कहें। कॉन्टेंट एडिटर में टेक्स्ट और इमेजेस को अपने अनुसार बेहतर बनाएं।

1 क्लिक में लाइव आएं

बस एक क्लिक में एक कस्टम डोमेन के साथ अपनी वेबसाइट लॉन्च करें – जब भी आप तैयार हों।

हमारी सभी कीमतें देखें

30 दिन की मनी-बैक गारंटी*

किसी भी समय रद्द करें

31% की छूट
Explorer
879
609 /माह
30 AI क्रेडिट्स/माह
प्लान चुनें
12 माह की सेवाएं ₹7,308 (सामान्य कीमत ₹10,548) में पाएं। रिन्यूअल ₹609/माह की दर पर होता है।
कोई मुफ्त डोमेन नहीं
1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 1 मुफ्त मेलबॉक्स

Explorer प्लान के लाभ:

1 वेबसाइट बनाएं
यूज़र अकाउंट्स, लॉगिन्स और डेटा स्टोरेज जोड़ें
पिछले प्रोजेक्ट संस्करण
SEO ऑप्टिमाइज़्ड प्रोजेक्ट्स
AI टूल्स द्वारा खोजें जाएं
टेक्स्ट के साथ प्रॉम्प्ट दें
साधारण सपोर्ट
सबसे लोकप्रिय
30% की छूट
Starter
1,749
1,229 /माह
70 AI क्रेडिट्स/माह
प्लान चुनें
12 माह की सेवाएं ₹14,748 (सामान्य कीमत ₹20,988) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,229/माह की दर पर होता है।
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 2 मुफ्त मेलबॉक्स

Explorer प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

अधिकतम 25 वेबसाइट्स बनाएं
24/7 प्रायोरिटी सपोर्ट
सब्सक्रिप्शंस बेचें
चैटबॉट और अन्य AI फीचर्स जोड़ें
भौतिक और डिजिटल उत्पाद बेचें
एनालिटिक्स के साथ प्रोजेक्ट विज़िटर्स को ट्रैक करें
इमेजेस और वॉइस के साथ प्रॉम्प्ट करें
सहायता और मार्गदर्शन के लिए निःशुल्क चैट मोड
AI को प्रॉम्प्ट दिए बिना टेक्स्ट और इमेजेस एडिट करें
किसी भी समय AI क्रेडिट्स को टॉप-अप करें
प्रोजेक्ट्स पर सहयोग करें
29% की छूट
Hobbyist
4,889
3,489 /माह
200 AI क्रेडिट्स/माह
प्लान चुनें
12 माह की सेवाएं ₹41,868 (सामान्य कीमत ₹58,668) में पाएं। रिन्यूअल ₹3,489/माह की दर पर होता है।
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 5 मुफ्त मेलबॉक्स

Starter प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

अधिकतम 50 वेबसाइट्स बनाएं
कोड एडिटर
टेम्पलेट के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोजेक्ट्स डुप्लिकेट करें
20% की छूट
Hustler
8,729
6,979 /माह
400 AI क्रेडिट्स/माह
प्लान चुनें
12 माह की सेवाएं ₹83,748 (सामान्य कीमत ₹104,748) में पाएं। रिन्यूअल ₹6,979/माह की दर पर होता है।
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 5 मुफ्त मेलबॉक्स

Hobbyist प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

समय से पहले नए फीचर्स का ऐक्सेस पाएं
31% की छूट
Explorer
879
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12 माह की सेवाएं ₹7,308 (सामान्य कीमत ₹10,548) में पाएं। रिन्यूअल ₹609/माह की दर पर होता है।
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1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 1 मुफ्त मेलबॉक्स

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12 माह की सेवाएं ₹14,748 (सामान्य कीमत ₹20,988) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,229/माह की दर पर होता है।
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1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 2 मुफ्त मेलबॉक्स

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AI को प्रॉम्प्ट दिए बिना टेक्स्ट और इमेजेस एडिट करें
किसी भी समय AI क्रेडिट्स को टॉप-अप करें
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Hobbyist
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1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 5 मुफ्त मेलबॉक्स

Starter प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

अधिकतम 50 वेबसाइट्स बनाएं
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Hustler
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12 माह की सेवाएं ₹83,748 (सामान्य कीमत ₹104,748) में पाएं। रिन्यूअल ₹6,979/माह की दर पर होता है।
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समय से पहले नए फीचर्स का ऐक्सेस पाएं
*हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी उन अकाउंट्स पर लागू होती है जिनमें 30 से कम क्रेडिट्स का उपयोग किया गया हो।

आप Horizons के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

निःशुल्क शुरुआत करें। क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं।

पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स

सभी टेम्पलेट्स
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Loved by users, recommended by industry leaders

हमें गर्व है कि हम दुनियाभर में रचनाकारों और व्यवसायों को सपोर्ट करते है। जानिए कि उनका हमारे बारे में क्या कहना है।
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में नेचुरल भाषा को वर्किंग प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

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Hostinger Horizons बनाम अन्य वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म

आप Hostinger वेबसाइट बिल्डर के साथ इस प्रकार की वेबसाइट्स बनाकर लॉन्च कर सकते हैं और विस्तार कर सकते हैं।

Hostinger Horizons vs Bolt.new

Hostinger Horizons vs Lovable

Hostinger Horizons vs V0

Hostinger Horizons vs Bubble

Hostinger Horizons vs Replit

Hostinger Horizons vs Firebase Studio

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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