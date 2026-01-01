Hostinger Horizons vs Lovable
Why choose Hostinger Horizons?
Expert support available 24/7
Need help? We’ve got your back. Our expert support team is available around the clock to assist you with prompting, publishing, troubleshooting, or anything else.
Publish your idea in minutes
Our easy 1-click publishing process means you can go live without advanced tech skills or writing a single line of code. Perfect for everyone that will like to test ideas quickly.
Hosting & domain included
Hostinger Horizons combines your hosting, domain name, and business email on our secure and scalable infrastructure, eliminating the need for third-party services.
Head-to-head comparison
Price*
Starts at ₹609.00/month
Starts at US$ 20/month
Supabase integration
Yes
Yes
Stripe integration
Yes
Yes
Figma integration
No
Yes
Hosting & domain included
Yes
Hosting only
Email included
Yes
No
Multilingual support
Yes, 8+ languages
English only
*तुलना की तिथि: 1 फरवरी, 2026।
Loved by users, recommended by industry leaders
वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में नेचुरल भाषा को वर्किंग प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।
मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।
मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
Bring your idea to life in minutes
Pricing
Launch in three steps
अपने आईडिया का वर्णन करें
ऐप बनाने की शुरुआत करने के लिए बस AI के साथ अपना आइडिया शेयर करें - टेक्स्ट या इमेज के साथ प्रॉम्प्ट करें।
सुधार करें और एडिट करें
कोई बदलाव करना चाहते हैं? AI के कह कर सब कुछ एडिट करवाएं – टेक्स्ट और डिज़ाइन से लेकर संरचना और लेआउट तक।
Go live with 1 click
इंटरफेस से सीधे तौर पर कस्टम डोमेन के साथ अपना प्रोजेक्ट पब्लिश करें – बस एक क्लिक में।