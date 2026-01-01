Hostinger Horizons vs Replit

Exploring Replit alternatives? Compare Hostinger Horizons and Replit at a glance to find the best AI-powered web application builder for your needs.

Why choose Hostinger Horizons?

Whether you're new to web development or a seasoned expert, Hostinger Horizons simplifies the process of building web apps. Everything you need is conveniently available on one platform, so you can go from idea to launch in no time.

Expert support. Available 24/7

Our customer support team and our AI assistant are ready to help you at any hour. From setting up your app to resolving issues, we're here to ensure you're never stuck for long.

Launch your idea in just minutes

We know that speed matters. With no coding required, you can go from idea to live app in just minutes, speeding up the process of testing and launching your app.

Hosting & domain included

With Hostinger Horizons, there’s no need for third-party separate services. Hosting, domain, and business email are all included, streamlining your workflow with all the essential tools under one roof.

Head-to-head comparison

Compare prices and features at a glance.
Hostinger Horizons
Replit

Price*

Starts at ₹609.00/month
Starts at US$ 20/month

Supabase integration

Yes
Yes

Stripe integration

Yes
Yes

Figma integration

No
Yes

Hosting & domain included

Yes
Hosting only

Email included

Yes
No

Multilingual support

Yes, 8+ languages
English only

*तुलना की तिथि: 1 फरवरी, 2026।

Loved by users, recommended by industry leaders

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में नेचुरल भाषा को वर्किंग प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

Bring your idea to life in minutes

Publish your ideas online easily, save time, and let AI handle the technical work – try for free today.

Pricing

Outgrown the free trial? There's a Hostinger Horizons plan to fit your needs. Upgrade anytime.
31% की छूट
Explorer
₹  879.00
₹  609.00 /माह
30 AI क्रेडिट्स/माह
12 माह की सेवाएं ₹7,308.00 (सामान्य कीमत ₹10,548.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹609.00/माह की दर पर होता है।
कोई मुफ्त डोमेन नहीं
1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 1 मुफ्त मेलबॉक्स

Explorer प्लान के लाभ:

1 वेबसाइट बनाएं
यूज़र अकाउंट्स, लॉगिन्स और डेटा स्टोरेज जोड़ें
पिछले प्रोजेक्ट संस्करण
SEO ऑप्टिमाइज़्ड प्रोजेक्ट्स
AI टूल्स द्वारा खोजें जाएं
टेक्स्ट के साथ प्रॉम्प्ट दें
साधारण सपोर्ट
सबसे लोकप्रिय
30% की छूट
Starter
₹  1,749.00
₹  1,229.00 /माह
70 AI क्रेडिट्स/माह
12 माह की सेवाएं ₹14,748.00 (सामान्य कीमत ₹20,988.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,229.00/माह की दर पर होता है।
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 2 मुफ्त मेलबॉक्स

Explorer प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

अधिकतम 25 प्रोजेक्ट्स बनाएं
24/7 प्रायोरिटी सपोर्ट
सब्सक्रिप्शंस बेचें
भौतिक और डिजिटल उत्पाद बेचें
एनालिटिक्स के साथ प्रोजेक्ट विज़िटर्स को ट्रैक करें
इमेजेस और वॉइस के साथ प्रॉम्प्ट करें
सहायता और मार्गदर्शन के लिए निःशुल्क चैट मोड
AI को प्रॉम्प्ट दिए बिना टेक्स्ट और इमेजेस एडिट करें
किसी भी समय AI क्रेडिट्स को टॉप-अप करें
प्रोजेक्ट्स पर सहयोग करें
29% की छूट
Hobbyist
₹  4,889.00
₹  3,489.00 /माह
200 AI क्रेडिट्स/माह
12 माह की सेवाएं ₹41,868.00 (सामान्य कीमत ₹58,668.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹3,489.00/माह की दर पर होता है।
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 5 मुफ्त मेलबॉक्स

Starter प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

अधिकतम 50 प्रोजेक्ट्स बनाएं
कोड एडिटर
टेम्पलेट के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोजेक्ट्स डुप्लिकेट करें
20% की छूट
Hustler
₹  8,729.00
₹  6,979.00 /माह
400 AI क्रेडिट्स/माह
12 माह की सेवाएं ₹83,748.00 (सामान्य कीमत ₹104,748.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹6,979.00/माह की दर पर होता है।
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए प्रति वेबसाइट 5 मुफ्त मेलबॉक्स

Hobbyist प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

समय से पहले नए फीचर्स का ऐक्सेस पाएं
Launch in three steps

01

अपने आईडिया का वर्णन करें

ऐप बनाने की शुरुआत करने के लिए बस AI के साथ अपना आइडिया शेयर करें - टेक्स्ट या इमेज के साथ प्रॉम्प्ट करें।

02

सुधार करें और एडिट करें

कोई बदलाव करना चाहते हैं? AI के कह कर सब कुछ एडिट करवाएं – टेक्स्ट और डिज़ाइन से लेकर संरचना और लेआउट तक।

03

Go live with 1 click

इंटरफेस से सीधे तौर पर कस्टम डोमेन के साथ अपना प्रोजेक्ट पब्लिश करें – बस एक क्लिक में।

Ready to turn your idea into reality?

No credit card required.

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

