Minden sablonWeboldalakAlkalmazás(ok)Hírlevelek

Marketing app templates

Whether you need to organize your own content strategy or build marketing tools for clients, start with customizable templates – and streamline your workflow.
Produktivitás
Pénzügyi
AI és kreatív eszközök
Generátorok
Számológépek és átváltók
More
All templates
Content calendar

Content calendar

Hostinger sablonok GYIK

A marketingalkalmazás sablonok olyan előre beépített webalkalmazási elrendezések, amelyek olyan eszközök létrehozására szolgálnak, amelyek segítenek a marketingtevékenységek megtervezésében, létrehozásában és kezelésében – a közösségi média ütemezőitől és a tartalomnaptáraktól kezdve az UTM-építőkig és a blogbejegyzés-generátorokig. Kezdő szerkezetet biztosítanak, amelyet az AI Builder beépített mesterséges intelligenciája testreszabhat és támogathat – nincs szükség harmadik fél fiókra vagy technikai beállításra – a saját marketingeszközök létrehozásához.

A marketingalkalmazás-sablonok segítségével közösségi médiás ütemezőket, tartalomnaptárakat, UTM-címke-készítőket, blogbejegyzés-generátorokat, hirdetésszöveg-generátorokat, e-mail-sorozat-készítőket és egyebeket hozhat létre. Alkalmasak saját marketingtevékenységeinek kezelésére, valamint marketingeszközök ügyfelei számára történő létrehozására és értékesítésére.

Nincs szükség kódolási ismeretekre. A Hostinger Horizons segítségével egyszerűen testre szabhatja a sablonokat úgy, hogy leírja a kívánt módosításokat. Az AI az Ön utasításai alapján elkészíti és frissíti a webes alkalmazását.

Percek alatt létrehozhat egy működő webes alkalmazást, és néhány óra alatt finomíthatja azt, attól függően, hogy mennyire szeretné egyedivé tenni. A sablon biztosítja a kezdeti struktúrát, míg a mesterséges intelligencia segít a funkciók elkészítésében és a felület kialakításában.

A marketingeszközök különösen értékesek azoknak a vállalkozásoknak és szabadúszóknak, akiknek egyszerűsíteniük kell a munkafolyamataikat. Használja őket saját marketingtevékenységeikhez, és ne fizessen többet drága, harmadik féltől származó eszközökért, vagy hozzon ki belőlük még többet, és kínálja őket ügyfeleinek fizetős szolgáltatásként, új bevételi forrást szerezve vállalkozása számára.

Nem találja a megfelelő sablont?

Alkoss a Horizons segítségével
Készítsen tökéletesen működő weboldalakat és alkalmazásokat egyszerűen, a mesterséges intelligenciával csevegve.

Tetszik, amit lát?

Még rengeteg felfedeznivaló várja. Böngésszen a Hostinger sablonok teljes könyvtárában.
Összes sablon megtekintése
Tetszik, amit lát?

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.