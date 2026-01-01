Marketing app templates

A marketingalkalmazás sablonok olyan előre beépített webalkalmazási elrendezések, amelyek olyan eszközök létrehozására szolgálnak, amelyek segítenek a marketingtevékenységek megtervezésében, létrehozásában és kezelésében – a közösségi média ütemezőitől és a tartalomnaptáraktól kezdve az UTM-építőkig és a blogbejegyzés-generátorokig. Kezdő szerkezetet biztosítanak, amelyet az AI Builder beépített mesterséges intelligenciája testreszabhat és támogathat – nincs szükség harmadik fél fiókra vagy technikai beállításra – a saját marketingeszközök létrehozásához.