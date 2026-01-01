Entertainment app templates

A szórakoztató alkalmazások sablonjai olyan előre beépített webes alkalmazások elrendezései, amelyeket úgy terveztek, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amelyek szórakoztatják, vonzzák a felhasználókat és örömmel töltenek el őket – a kvízektől és a triviális játékoktól kezdve a vírusos élményekig és az interaktív történetmesélő eszközökig. Kezdeti struktúrával rendelkeznek, amelyet az AI Builder beépített mesterséges intelligenciája testreszabhat és támogathat – nem kell harmadik fél fiókja vagy technikai beállítás – a saját szórakoztató alkalmazások létrehozásához.