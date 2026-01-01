AI and creative app templates

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Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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Hostinger sablonok GYIK

Az AI és a kreatív alkalmazás sablonok olyan előre beépített webalkalmazási elrendezések, amelyeket olyan eszközök létrehozására terveztek, amelyek segítenek a kreatív feladatok elvégzésében – az írás és a képalkotás, a tervezés és a tartalom létrehozása terén. Kezdő szerkezetet biztosítanak, amelyet az AI Builder beépített AI testreszabhat és támogathat – nem kell harmadik féltől származó fiók vagy műszaki beállítás – a saját AI asszisztensek, kreatív eszközök és generátorok létrehozásához.

A mesterséges intelligencia és a kreatív alkalmazássablonok segítségével AI-alapú írásasszisztenseket, képgenerátorokat, tervezőeszközöket, tartalomkészítőket és egyebeket hozhat létre. Alkalmasak személyes projektekhez, valamint ahhoz, hogy kreatív eszközöket készítsen ügyfelei vagy a közönség számára.

Nincs szükség kódolási ismeretekre. A Hostinger Horizons segítségével egyszerűen testre szabhatja a sablonokat úgy, hogy leírja a kívánt módosításokat. Az AI az Ön utasításai alapján elkészíti és frissíti a webes alkalmazását.

Percek alatt létrehozhat egy működő webes alkalmazást, és néhány óra alatt finomíthatja azt, attól függően, hogy mennyire szeretné testre szabni. A sablon biztosítja a kezdeti struktúrát, míg a mesterséges intelligencia segít a funkciók létrehozásában és a felület kialakításában.

Igen. Sok alkotó AI Builder sablonokat használ, hogy AI-alapú eszközöket hozzon létre, amelyeket az ügyfelek számára kínál, vagy közzéteszi a közönség számára. Miután az alkalmazás élőben van, hozzáférést számíthat fel, szolgáltatásként kínálhatja, vagy beágyazhatja egy meglévő vállalkozásba.

Nem találja a megfelelő sablont?

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