AI and creative app templates

Az AI és a kreatív alkalmazás sablonok olyan előre beépített webalkalmazási elrendezések, amelyeket olyan eszközök létrehozására terveztek, amelyek segítenek a kreatív feladatok elvégzésében – az írás és a képalkotás, a tervezés és a tartalom létrehozása terén. Kezdő szerkezetet biztosítanak, amelyet az AI Builder beépített AI testreszabhat és támogathat – nem kell harmadik féltől származó fiók vagy műszaki beállítás – a saját AI asszisztensek, kreatív eszközök és generátorok létrehozásához.