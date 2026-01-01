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Pénzügyi alkalmazássablonok

Készítsen biztonságos pénzügyi alkalmazásokat testreszabható sablonokkal – tökéletesek személyes költségvetések kezeléséhez vagy fintech eszközök bevezetéséhez ügyfelei számára.
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Hostinger sablonok GYIK

Az alkalmazássablon egy előre beépített alkalmazás, amelyet személyre szabhat, hogy gyorsan hozzon létre saját eszközt vagy szolgáltatást. A Hostinger AI Készítő alkalmazássablonjai kész szerkezetet, funkciókat és dizájnt kínálnak, amelyeket az AI-val csevegve módosíthat, kódolás nélkül. Használhatja őket kiindulópontnak, hogy irányítópultokat, belsős eszközöket, időpontfoglaló rendszereket, pénzügyi alkalmazásokat, termeléshez kapcsolódó eszközöket és más webes alkalmazásokat hozzon létre.

A webes alkalmazások létrehozásához nem szükséges kódolási ismeret. A kódolást nem igénylő AI-eszközök, mint például a Hostinger AI Készítő, lehetővé teszik, hogy saját szavaival leírja ötleteit, és azonnal létrehozzon egy működő webes alkalmazást.

Az előre beépített AI Készítő sablonok inspirációként és kiindulópontként is szolgálhatnak az alkalmazása számára. Egyszerűen testre szabhatja őket, ha promptot küld az AI-nak, hogy létrehozzon egy teljes körűen működő alkalmazást, anélkül, hogy egyetlen sor kódot írna.

A webes alkalmazások létrehozásáról további információkat útmutatónkban talál.

Jelenleg csak webalkalmazás-sablonok érhetők el. Számos webalkalmazást készíthet, beleértve a belső eszközöket, irányítópultokat, üzleti alkalmazásokat, foglalási rendszereket, SaaS termékeket és interaktív alkalmazásokat.

Előre megtervezett sablonjaink különböző célokat és ágazatokat támogatnak. Ilyenek például a pénzügyi eszközök, fitneszmérők és időgazdálkodási alkalmazások, valamint egyéb üzleti vagy személyes megoldások. Könyvtárunkat folyamatosan bővítjük új dizájnokkal.

A Hostinger AI Builder sablonok kész szerkezetet biztosítanak, amelyet az Ön igényeihez igazíthat. A tervezést, a funkciók beállítását, az új funkciók hozzáadását vagy az elemek eltávolítását egyszerűen a mesterséges intelligencia megkeresésével lehet megváltoztatni. Ez megkönnyíti a sablon testreszabását az Ön konkrét felhasználási eseteinek megfelelően - legyen az egy vezérlőpult, belső eszköz, foglalási rendszer vagy más típusú webes alkalmazás.

Ha csak szöveget vagy kódot kell szerkesztenie, akkor közvetlenül megteheti, anélkül, hogy üzenetkódokat kellene használnia.

Mielőtt élőben elindulna, előnézheti és tesztelheti webalkalmazását, hogy minden a várt módon működjön. A Hostinger AI Builder segítségével az alkalmazást homokozó környezetben tesztelheti, és az AI-t a beállítások elvégzésére kérve gyorsan megoldhatja a problémákat – nincs szükség kódolásra vagy kézi hibakeresésre.

Amikor minden rendben van, a közzéteszi webalkalmazását azonnal egy kattintással.

Az alkalmazássablonokkal percek vagy órák alatt létrehozhat és elindíthat egy működő alkalmazást, attól függően, hogy mennyi testreszabásra van szüksége.

A benne foglalt üzenet-krediteket használva ingyenesen elkezdheti a sablonok szerkesztését. Azonban a további utasítások eléréséhez és az alkalmazás online indításához ki kell választania az egyik fizetett tervet. Az AI Builder tervek megfizethetőek, havonta 2 189 Ft-tól kezdődnek, és lehetővé teszik az alkalmazások fejlesztését és indítását nagy előzetes befektetés nélkül.

Folyamatosan bővítjük sablonkönyvtárunkat, hogy további példákat és inspirációt nyújtsunk. A létrehozható webes alkalmazások azonban nem korlátozódnak a könyvtárban elérhető sablonokra.

Használhatja AI alkalmazáskészítőnket szinte bármilyen webes alkalmazásötlet életre keltésére. Segíthet egy teljesen működőképes alkalmazás létrehozásában, vagy gyorsan felépíthet egy MVP-t. A folyamat ugyanolyan egyszerű, mint egy előre elkészített sablon szerkesztése – kezdje egy prompttal, és folytassa az alkalmazás finomítását a MI-vel való csevegés révén.

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