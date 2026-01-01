Pénzügyi alkalmazássablonok

A webes alkalmazások létrehozásához nem szükséges kódolási ismeret. A kódolást nem igénylő AI-eszközök, mint például a Hostinger AI Készítő, lehetővé teszik, hogy saját szavaival leírja ötleteit, és azonnal létrehozzon egy működő webes alkalmazást.

Az előre beépített AI Készítő sablonok inspirációként és kiindulópontként is szolgálhatnak az alkalmazása számára. Egyszerűen testre szabhatja őket, ha promptot küld az AI-nak, hogy létrehozzon egy teljes körűen működő alkalmazást, anélkül, hogy egyetlen sor kódot írna.

A webes alkalmazások létrehozásáról további információkat útmutatónkban talál.