Az oktatási alkalmazássablonok olyan előre beépített webalkalmazási elrendezések, amelyek olyan eszközök létrehozására szolgálnak, amelyek segítenek az embereknek tanulni, gyakorolni és új készségeket fejleszteni – a kvízkészítőktől és a flashkártya-eszközöktől a nyelvtanulási alkalmazásokig és a tanfolyam-platformokig. Kezdő szerkezetet biztosítanak, amelyet az AI Builder beépített mesterséges intelligenciája testreszabhat és támogathat – nem kell harmadik féltől származó fiók vagy technikai beállítás – a saját tanulási alkalmazások és oktatási eszközök létrehozásához.