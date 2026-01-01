Minden sablonWeboldalakAlkalmazás(ok)Hírlevelek

Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
Produktivitás
Pénzügyi
AI és kreatív eszközök
Generátorok
Számológépek és átváltók
More
All templates
Baby name generator

Baby name generator

Business name generator

Business name generator

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Resume builder

Resume builder

Hostinger sablonok GYIK

A generátor alkalmazássablonok olyan előre beépített webalkalmazási elrendezések, amelyeket úgy terveztek, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amelyek a felhasználói input alapján tartalmat, ötleteket vagy kimeneteket állítanak elő – a névgenerátoroktól és a biográfusoktól kezdve az ötletkészítő eszközökig és a tartalomkészítőkig. Kezdő szerkezetet biztosítanak, amelyet az AI Builder beépített mesterséges intelligenciája testreszabhat és támogathat – nincs szükség harmadik fél fiókra vagy technikai beállításra – a saját generátoreszközök létrehozásához.

A generátoralkalmazás-sablonok névgenerátorok, életrajzírók, ötletérékelők, termékleírás-generátorok, motivációs levél eszközök, receptjavaslatok és sok más eszköz létrehozására használhatók. Alkalmasak személyes projektekhez, valamint generátoreszközök létrehozására és közönség vagy ügyfelek számára történő értékesítésére.

Nincs szükség kódolási ismeretekre. A Hostinger Horizons segítségével egyszerűen testre szabhatja a sablonokat úgy, hogy leírja a kívánt módosításokat. Az AI az Ön utasításai alapján elkészíti és frissíti a webes alkalmazását.

Percek alatt létrehozhat egy működő webes alkalmazást, és néhány óra alatt finomíthatja azt, attól függően, hogy mennyire szeretné egyedivé tenni. A sablon biztosítja a kezdeti struktúrát, míg a mesterséges intelligencia segít a funkciók elkészítésében és a felület kialakításában.

Igen. A generátoreszközök különösen alkalmasak a bevételszerzésre: a speciális tematikáhú generátorok jól behatárolható közönséget vonzanak, akik újra és újra visszatérnek. Amint az alkalmazásod elérhető, hozzáférési díjat számíthat fel, összekapcsolhatod a Google AdSense-szel, vagy beágyazhatja egy meglévő vállalkozásba további bevételi forrásként.

Nem találja a megfelelő sablont?

Alkoss a Horizons segítségével
Készítsen tökéletesen működő weboldalakat és alkalmazásokat egyszerűen, a mesterséges intelligenciával csevegve.

Tetszik, amit lát?

Még rengeteg felfedeznivaló várja. Böngésszen a Hostinger sablonok teljes könyvtárában.
Összes sablon megtekintése
Tetszik, amit lát?

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.