Generator app templates

A generátor alkalmazássablonok olyan előre beépített webalkalmazási elrendezések, amelyeket úgy terveztek, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amelyek a felhasználói input alapján tartalmat, ötleteket vagy kimeneteket állítanak elő – a névgenerátoroktól és a biográfusoktól kezdve az ötletkészítő eszközökig és a tartalomkészítőkig. Kezdő szerkezetet biztosítanak, amelyet az AI Builder beépített mesterséges intelligenciája testreszabhat és támogathat – nincs szükség harmadik fél fiókra vagy technikai beállításra – a saját generátoreszközök létrehozásához.