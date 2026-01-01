Calculator and converter app templates

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Hostinger sablonok GYIK

A számológép és az átalakító alkalmazássablonok előre beépített webalkalmazási elrendezések, amelyek olyan eszközök létrehozására szolgálnak, amelyek a felhasználói bemenetek alapján végeznek számításokat, átalakításokat és becsléseket – a jelzálog-számológépektől és a BMI-eszközöktől egészen az egység- és hőmérséklet-átalakítókig. Kezdő szerkezetet biztosítanak, amelyet az AI Builder beépített mesterséges intelligenciája testreszabhat és támogathat – nem kell harmadik féltől származó fiókot vagy technikai beállításokat létrehozni – a saját számológép és átalakító eszközök létrehozásához.

A számológépek és átváltó alkalmazások sablonjai segítségével jelzáloghitel-kalkulátorokat, testtömegindex-naplókat, kalóriaszámlálókat, haszonkulcs-kalkulátorokat, árajánlat-készítő eszközöket, mértékegység-átváltókat, hőmérséklet-átváltókat és egyebeket hozhat létre. Alkalmasak személyes használatra, valamint hasznos eszközök webhelybe ágyazására vagy ügyfelei számára történő létrehozására.

Nincs szükség kódolási ismeretekre. A Hostinger Horizons segítségével egyszerűen testre szabhatja a sablonokat úgy, hogy leírja a kívánt módosításokat. Az AI az Ön utasításai alapján elkészíti és frissíti a webes alkalmazását.

Percek alatt létrehozhat egy működő webes alkalmazást, és néhány óra alatt finomíthatja azt, attól függően, hogy mennyire szeretné egyedivé tenni. A sablon biztosítja a kezdeti struktúrát, míg a mesterséges intelligencia segít a funkciók létrehozásában és a felület kialakításában.

Igen. A számológép és a konvertáló eszközök a leghatékonyabb módszerek közé tartoznak a meglévő webhelyek iránti érdeklődés növeléséhez – okot adnak a látogatóknak arra, hogy hosszabb ideig maradjanak és visszatérjenek. A Hostinger AI Builder segítségével saját számológépet építhet és beágyazhat, anélkül, hogy harmadik féltől származó megoldásokért fizetne.

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