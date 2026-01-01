Calculator and converter app templates

A számológép és az átalakító alkalmazássablonok előre beépített webalkalmazási elrendezések, amelyek olyan eszközök létrehozására szolgálnak, amelyek a felhasználói bemenetek alapján végeznek számításokat, átalakításokat és becsléseket – a jelzálog-számológépektől és a BMI-eszközöktől egészen az egység- és hőmérséklet-átalakítókig. Kezdő szerkezetet biztosítanak, amelyet az AI Builder beépített mesterséges intelligenciája testreszabhat és támogathat – nem kell harmadik féltől származó fiókot vagy technikai beállításokat létrehozni – a saját számológép és átalakító eszközök létrehozásához.