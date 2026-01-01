CRM app templates

A ügyfélkezelő (CRM) alkalmazássablonok előre elkészített webes alkalmazáselrendezések, amelyeket olyan eszközök létrehozására terveztek, amelyek segítenek az ügyfélkapcsolatok kezelésében, a potenciális ügyfelek nyomon követésében és az értékesítési tevékenységek szervezésében, a kapcsolattartóktól a szerződések követésén és ügyfélportálokon át az értékesítési irányítópultokig. Olyan kiinduló struktúrát biztosítanak, amely teljes mértékben testre szabható az üzleti igényeinek megfelelően, így kódolás vagy technikai beállítás nélkül létrehozhatja saját ügyfélkezelési termékét.