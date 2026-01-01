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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Real estate CRM

Real estate CRM

Hostinger sablonok GYIK

A ügyfélkezelő (CRM) alkalmazássablonok előre elkészített webes alkalmazáselrendezések, amelyeket olyan eszközök létrehozására terveztek, amelyek segítenek az ügyfélkapcsolatok kezelésében, a potenciális ügyfelek nyomon követésében és az értékesítési tevékenységek szervezésében, a kapcsolattartóktól a szerződések követésén és ügyfélportálokon át az értékesítési irányítópultokig. Olyan kiinduló struktúrát biztosítanak, amely teljes mértékben testre szabható az üzleti igényeinek megfelelően, így kódolás vagy technikai beállítás nélkül létrehozhatja saját ügyfélkezelési termékét.

A CRM-sablonok segítségével kapcsolattartó menedzserek, érdeklődőkövetők, értékesítési csatornák, ügyfélportálok, szerződéskezelő irányítópultok, utókövetésre emlékeztető eszközök és egyebek hozhatók létre. Alkalmasak saját ügyfélkapcsolatainak kezelésére, valamint CRM-megoldások elkészítésére és ügyfeleinek való értékesítésére.

Nincs szükség kódolási ismeretekre. A Hostinger Horizons segítségével egyszerűen testre szabhatja a sablonokat úgy, hogy leírja a kívánt módosításokat. Az AI az Ön utasításai alapján elkészíti és frissíti a webes alkalmazását.

Percek alatt létrehozhat egy működő webes alkalmazást, és néhány óra alatt finomíthatja azt, attól függően, hogy mennyire szeretnéd egyedivé tenni. A sablon biztosítja a kezdeti struktúrát, míg a mesterséges intelligencia segít a funkciók létrehozásában és a felület kialakításában.

Igen. Az ügyfélkapcsolati eszközök iránt nagy a kereslet a kisvállalkozások és a szabadúszók körében, akiknek arra van szükségük, hogy egyszerűen tudják kezelni az ügyfeleiket. Hozza létre saját ügyfélkezelő rendszerét, és ne fizessen drága platformokért, vagy hozzon ki belőle még többet, és kínálja fel egyedi ügyfélkapcsolati rendszerét fizetős szolgáltatásként az ügyfeleinek, és szerezzen egy új bevételi forrást vállalkozásának.

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