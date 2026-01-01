A fitnesz- és sportalkalmazás-sablonok előre elkészített webes alkalmazás-elrendezések, amelyeket olyan eszközök létrehozására terveztek, amelyek segítik az embereket az edzésben, a haladás nyomon követésében és fitneszcéljaik elérésében – az edzéstervezőktől és az aktivitáskövetőktől kezdve az edzőeszközökig és a táplálkozási útmutatókig. Olyan kiindulóstruktúrát biztosítanak, amely teljes mértékben testreszabható az Ön igényeinek megfelelően, így kódolás vagy technikai beállítás nélkül létrehozhatja saját fitnesz- és sporteszközeit.