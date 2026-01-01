Communication app templates

A kommunikációs alkalmazások sablonjai előre elkészített webes alkalmazáselrendezések, amelyeket olyan eszközök létrehozására terveztek, amelyek segítik az embereket a kapcsolattartásban, a csapatmunkában és az interakcióban, az ügyfélszolgálati csevegésektől a közösségi fórumokon és a visszajelzést küldő eszközökön át a vevőszolgálati rendszerekig. Olyan kiindulóstruktúrát biztosítanak, amely teljes mértékben testre szabható az Ön igényeinek megfelelően, így kódolás vagy technikai beállítások nélkül hozhat létre saját kommunikációs eszközöket.