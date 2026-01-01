Instalirajte Fleetbase jednim klikom.
Logistička platforma otvorenog koda za upravljanje voznim parkom, otpremu, usmjeravanje i upravljanje dostavom na krajnju destinaciju.
Odaberite VPS plan za Fleetbase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Fleetbase
Fleetbase je platforma otvorenog koda za logistiku i upravljanje transportom koja jednu implementaciju pretvara u kompletan operativni backend — upravljanje narudžbama, otpremu vozača, planiranje ruta, praćenje vozila uživo i obavijesti kupcima. Njegova modularna arhitektura, izgrađena oko proširenja koja se mogu instalirati kao što su Fleet-Ops, Storefront i Pallet, omogućuje timovima pokretanje radnih procesa dostave, na zahtjev, skladištenja i terenskih usluga na jednom zajedničkom sloju identiteta, dopuštenja i API-ja.
Samostalno hostiranje Fleetbasea na vašem vlastitom VPS-u čuva adrese kupaca, lokacije vozača i povijest narudžbi unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, izbjegava cijene po sjedalu kako se flote povećavaju i daje programerima izravan pristup REST API-ju, socket događajima i webhookovima potrebnim za izradu prilagođenih aplikacija za vozače ili kupce.
Fleetbase ključne značajke
Konzola za upravljanje voznim parkom
Upravljajte narudžbama, vozačima, vozilima, područjima usluge i cijenama s jedne nadzorne ploče izrađene za dispečerske timove.
Praćenje vozila uživo
Pratite vozače i vozila na karti uživo s ažuriranjima položaja temeljenim na utičnicama i potpunom poviješću aktivnosti.
Planiranje rute
Planirajte rute s više zaustavljanja i procijenite vrijeme dostave koristeći podatke o udaljenosti i trajanju temeljene na OSRM-u.
Registar proširenja
Instalirajte proširenja kao što su Fleet-Ops, Storefront i Pallet kako biste dodali mogućnosti otpreme, trgovine i skladištenja.
Razvojno orijentiran API
Izradite prilagođene upravljačke programe i korisničke aplikacije pomoću dokumentiranog REST API-ja s webhookovima i događajima utičnica u stvarnom vremenu.
Zašto pokrenuti Fleetbase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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