Fleetbase je platforma otvorenog koda za logistiku i upravljanje transportom koja jednu implementaciju pretvara u kompletan operativni backend — upravljanje narudžbama, otpremu vozača, planiranje ruta, praćenje vozila uživo i obavijesti kupcima. Njegova modularna arhitektura, izgrađena oko proširenja koja se mogu instalirati kao što su Fleet-Ops, Storefront i Pallet, omogućuje timovima pokretanje radnih procesa dostave, na zahtjev, skladištenja i terenskih usluga na jednom zajedničkom sloju identiteta, dopuštenja i API-ja.

Samostalno hostiranje Fleetbasea na vašem vlastitom VPS-u čuva adrese kupaca, lokacije vozača i povijest narudžbi unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, izbjegava cijene po sjedalu kako se flote povećavaju i daje programerima izravan pristup REST API-ju, socket događajima i webhookovima potrebnim za izradu prilagođenih aplikacija za vozače ili kupce.