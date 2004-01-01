Asenna Fleetbase yhden klikkauksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin logistiikka-alusta laivaston toiminnalle, lähetykselle, reititykselle ja viimeisen kilometrin toimitusten hallinnalle.
Fleetbase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Fleetbase – mitä sillä voi rakentaa?
Fleetbase on avoimen lähdekoodin logistiikan ja kuljetusten hallintajärjestelmä, joka muuttaa yhden käyttöönoton täydelliseksi toimintojen taustaohjelmistoksi – tilaustenhallinnaksi, kuljettajien lähetykseksi, reittisuunnitteluksi, reaaliaikaiseksi ajoneuvoseurannaksi ja asiakasilmoituksiksi. Sen modulaarinen arkkitehtuuri, joka on rakennettu asennettavien laajennusten, kuten Fleet-Opsin, Storefrontin ja Palletin, ympärille, antaa tiimien pyörittää toimitus-, on-demand-, varastointi- ja kenttähuoltotyönkulkuja yhdellä jaetulla identiteetti-, käyttöoikeus- ja API-kerroksella.
Fleetbasen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää asiakkaiden osoitteet, kuljettajien sijainnit ja tilaushistorian hallitsemassasi infrastruktuurissa, välttää paikkakohtaisen hinnoittelun kaluston kasvaessa ja antaa kehittäjille suoran pääsyn REST APIin, socket-tapahtumiin ja webhookeihin, joita tarvitaan mukautettujen kuljettaja- tai asiakassovellusten rakentamiseen.
Fleetbase – tärkeimmät ominaisuudet
Fleet Operations -konsoli
Hallitse tilauksia, kuljettajia, ajoneuvoja, palvelualueita ja hintoja yhdestä ohjauspaneelista, joka on rakennettu toimitusryhmille.
Live ajoneuvon seuranta
Seuraa kuljettajia ja ajoneuvoja live-kartalla, jossa on socket-pohjaiset sijaintitiedot ja täysi aktiviteettihistoria.
Reittien suunnittelu
Suunnittele usean pysäkin reittejä ja arvioi toimitusaikoja OSRM-pohjaisten etäisyyden ja kestotietojen avulla.
Laajennuksen rekisteri
Asenna laajennuksia, kuten Fleet-Ops, Storefront ja Pallet, lisätäkseen toimitus-, kauppa- ja varastointiominaisuuksia.
Kehittäjäkeskeinen API
Kehitä mukautettuja ohjaimia ja asiakassovelluksia dokumentoidun REST API: n kanssa webhooksilla ja reaaliaikaisilla sokettitapahtumilla.
Fleetbase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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