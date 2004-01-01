Fleetbase on avoimen lähdekoodin logistiikan ja kuljetusten hallintajärjestelmä, joka muuttaa yhden käyttöönoton täydelliseksi toimintojen taustaohjelmistoksi – tilaustenhallinnaksi, kuljettajien lähetykseksi, reittisuunnitteluksi, reaaliaikaiseksi ajoneuvoseurannaksi ja asiakasilmoituksiksi. Sen modulaarinen arkkitehtuuri, joka on rakennettu asennettavien laajennusten, kuten Fleet-Opsin, Storefrontin ja Palletin, ympärille, antaa tiimien pyörittää toimitus-, on-demand-, varastointi- ja kenttähuoltotyönkulkuja yhdellä jaetulla identiteetti-, käyttöoikeus- ja API-kerroksella.

Fleetbasen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää asiakkaiden osoitteet, kuljettajien sijainnit ja tilaushistorian hallitsemassasi infrastruktuurissa, välttää paikkakohtaisen hinnoittelun kaluston kasvaessa ja antaa kehittäjille suoran pääsyn REST APIin, socket-tapahtumiin ja webhookeihin, joita tarvitaan mukautettujen kuljettaja- tai asiakassovellusten rakentamiseen.