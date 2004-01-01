Cognee on avoimen lähdekoodin AI-muistin moottori, joka korvaa hauraat RAG-putket todellisella semanttisella kerroksella. Se imee asiakirjoja, keskusteluja, kuvia, audio- ja tietokantatietoja, käyttää valitsemaasi LLM:tä entiteettien ja suhteiden poimimiseen ja tallentaa ne linkitetyn tiedon kaavioksi vektorin upotusten rinnalla, joten agentit vastaavat linkitetyistä tosiasioista oleviin kysymyksiin erillisten tekstin lohkojen sijasta.

Yksi API-kutsun käsittelee saantia, ja haku palauttaa graafisesti tietoisia tuloksia, joita sovellukset ja agentin kehykset voivat kuluttaa suoraan. Käyttämällä Cognee oman VPS: n säilyttää oma asiakirjat, upotukset ja tuloksena oleva grafiikka infrastruktuurissa, jota hallitset, ja PostgreSQL pitää relaatio metatietoja ja pysyviä volyymit pitämällä vektorin ja grafiikan tallennukset.