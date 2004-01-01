Käynnistä Cognee yhdellä napsautuksella.
Self-hosted AI-muistin moottori, joka muuttaa tietosi agenteille kysyttävään tiedon kaavioksi.
Cognee – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cognee – mitä sillä voi rakentaa?
Cognee on avoimen lähdekoodin AI-muistin moottori, joka korvaa hauraat RAG-putket todellisella semanttisella kerroksella. Se imee asiakirjoja, keskusteluja, kuvia, audio- ja tietokantatietoja, käyttää valitsemaasi LLM:tä entiteettien ja suhteiden poimimiseen ja tallentaa ne linkitetyn tiedon kaavioksi vektorin upotusten rinnalla, joten agentit vastaavat linkitetyistä tosiasioista oleviin kysymyksiin erillisten tekstin lohkojen sijasta.
Yksi API-kutsun käsittelee saantia, ja haku palauttaa graafisesti tietoisia tuloksia, joita sovellukset ja agentin kehykset voivat kuluttaa suoraan. Käyttämällä Cognee oman VPS: n säilyttää oma asiakirjat, upotukset ja tuloksena oleva grafiikka infrastruktuurissa, jota hallitset, ja PostgreSQL pitää relaatio metatietoja ja pysyviä volyymit pitämällä vektorin ja grafiikan tallennukset.
Cognee – tärkeimmät ominaisuudet
Tiedon graafinen muisti
Cognee poimii entiteetit ja suhteet tiedoistasi ja tallentaa ne kyselykartoittavaksi grafiikan sijasta.
Sisältää kaikki lähteet
Lasta asiakirjat, keskustelut, kuvat, audiot ja tietokantatiedot yhdellä API:lla ja anna Cogneen normalisoida ne muistiin.
Graafisesti tietoinen haku
Kysy luonnollisella kielellä ja saat vastauksia, jotka perustuvat yhteenliitettyihin faktoihin, mikä vähentää mitattavissa olevalla tavalla hallusinaatioita agenttien vastauksissa.
Tuo oma LLM
Pistää Cognee OpenAI-, Anthropic-, Gemini-, Mistral-, Groq- tai paikallisessa Ollama-päätteessä muuttamalla yhden mallin asetusta.
REST API agentteille
Muisti on alttiina todennetun REST API: n kautta, joten sovellukset ja agenttikehys voivat lukea ja kirjoittaa sen HTTPS: n kautta.
Oletusarvoisesti yksityinen
Tiedostot, upotukset ja grafiikat pysyvät VPS:n Docker-kokoelmissa kolmansien osapuolten muistipalvelun sijaan.
Cognee – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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