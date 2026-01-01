Send det, du bygger i Windsurf, hurtigere

Tag de apps, du bygger i Windsurf, fra lokal prototype til live-implementering uden at ændre din arbejdsgang. Send din kode til Hostingers Node.js-hosting, og dit projekt kører med den runtime, build og miljøopsætning, det har brug for, for at opføre sig på samme måde i produktion. Når den er live, kører din app på administreret infrastruktur med pålidelig oppetid og plads til at håndtere trafik, efterhånden som den vokser. Du bruger mindre tid på servervedligeholdelse og mere tid på at forfine det produkt, du har bygget.