Windsurfing-hosting

Byg med Windsurf, host på Hostinger

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
windsurfing-hosting

Tydelige priser for hvert Windsurf-projekt

Implementer de apps, du bygger med Windsurf, på pålidelig hosting, du kan stole på. Hver plan inkluderer en 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve det risikofrit.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Send det, du bygger i Windsurf, hurtigere

Tag de apps, du bygger i Windsurf, fra lokal prototype til live-implementering uden at ændre din arbejdsgang. Send din kode til Hostingers Node.js-hosting, og dit projekt kører med den runtime, build og miljøopsætning, det har brug for, for at opføre sig på samme måde i produktion. Når den er live, kører din app på administreret infrastruktur med pålidelig oppetid og plads til at håndtere trafik, efterhånden som den vokser. Du bruger mindre tid på servervedligeholdelse og mere tid på at forfine det produkt, du har bygget.
windsurfing-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om windsurf-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Windsurf-hostingtjenester.
Windsurf-hosting betyder at installere de Node.js-apps, du har bygget i Windsurf, på en liveserver, hvor brugerne kan få adgang til dem. Det er vigtigt, fordi Windsurf er udviklingsværktøjet, mens hosting er produktionsmiljøet, der kører appen.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js runtime, opdateringer og processtyring. Med Hostinger Node.js hosting håndteres disse serveropgaver for dig, så du kan fokusere på den app, der er indbygget i Windsurf, i stedet for serveradministration.
Ja. Forbind din GitHub-konto, autoriser adgang til det private repository, og implementer den ønskede branch. Du kan holde repoet privat, mens du stadig bruger push-to-deploy.
Hver plan har ressourcegrænser, så hvis din app vokser ud over dem, kan ydeevnen blive påvirket, og du skal muligvis opgradere. Vi opkræver ikke overraskende gebyrer for overforbrug ved normal brug, men du bør dimensionere planen, så den matcher forventet trafik og runtime-behov.
Send dit projekt til GitHub, tilslut repository'et i Hostinger, og implementer den ønskede branch. Hvis du flytter fra en anden vært, skal du opdatere alle miljøvariabler og databaseindstillinger, før du skifter trafik.

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