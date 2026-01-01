Hosting til WhatsApp-automatisering

Implementer WhatsApp-apps og -bots med Hostinger

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
whatsapp automation hosting

Enkel månedlig pris, ingen skjulte gebyrer

Implementér de apps og automatiseringer, du bygger til WhatsApp, på en pålidelig infrastruktur, og få tryghed ved lanceringen med visheden om, at alle pakker inkluderer 30 dages tilfredshedsgaranti.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Bygget til automatiseringsworkflows på WhatsApp

Implementér din WhatsApp-app eller -bot på Node.js-hosting uden besværet med serveropsætning. Upload din kode og få en enkel vej fra udvikling til produktion, så webhooks, beskedhåndtering og API-integrationer er klar til brug. Dit projekt hostes på administreret infrastruktur, der er bygget til stabil drift og kan håndtere øget trafik i takt med, at brugen vokser. Det betyder færre deployment-opgaver at administrere og mere tid til at fokusere på logikken bag dit WhatsApp-workflow.
whatsapp automation hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
Hosting til WhatsApp-automatisering er Node.js-hosting til den app, der driver dine WhatsApp-workflows, bots eller webhook-integrationer i produktion. Det er vigtigt, fordi din automatisering kræver en stabil proces, et offentligt endpoint og forudsigelig oppetid for fortsat at kunne håndtere beskeder og hændelser.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js-versionen, processtyring, firewall og opdateringer. Med vores Node.js-hosting administreres den infrastruktur for dig, så du kan implementere WhatsApp-automatiseringsappen i stedet for at administrere serveren.
Ja. Tilslut din GitHub-konto, giv adgang til det private repository, og implementér fra den ønskede branch. Opdateringer fungerer på samme måde som med offentlige repositories.
Ja, pakkerne inkluderer faste grænser for CPU, hukommelse og lagerplads, og hvis din app vokser ud over dem, skal du opgradere til en større løsning. Vi opkræver ikke skjulte overforbrugsgebyrer ved normale trafikstigninger, men ved vedvarende højere brug kan det være nødvendigt at vælge en større pakke.
Upload appen til et GitHub-repository, forbind det til Hostinger, og implementér den ønskede branch. Hvis appen allerede kører et andet sted, skal du flytte dine miljøvariabler og webhook-URL’er og derefter pege WhatsApp mod det nye endpoint.

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