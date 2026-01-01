Webflow-hosting

Implementer apps bygget med Webflow, hurtigt

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
webflow-hosting

Klar Webflow-hosting, én simpel pris

Host de websteder, du bygger med Webflow, på en pålidelig infrastruktur, med tilliden til at implementere og vokse uden tvivl. Hver plan inkluderer en 30-dages pengene-tilbage-garanti.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Fra Webflow-design til live-sites

Flyt de projekter, du bygger i Webflow, fra prototype til produktion uden ekstra opsætning. Hostingers Node.js-hosting giver din app et nemt sted at køre, så brugerdefineret backend-logik, API'er og dynamiske funktioner implementeres nemt sammen med frontend'en. Når den er live, kører din stak på en administreret infrastruktur, der er designet til at forblive pålidelig, efterhånden som trafikken vokser. Det betyder mindre tid til at håndtere serverarbejde og mere tid til at forbedre den oplevelse, dine brugere får.
webflow-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

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Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Webflow-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Webflow-hostingtjenester.
Det betyder at implementere et Webflow-bygget websted på en produktionsserver, hvor brugerne kan tilgå det via et domæne. Det er vigtigt, fordi din app har brug for en administreret Node.js-runtime, ikke kun hosting under design, for at håndtere serversidekode og livetrafik.
En VPS giver dig en rå Linux-server, så du selv installerer og vedligeholder Node.js, reverse proxies, processtyring og opdateringer. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse runtime- og infrastrukturdele for dig, så du kan implementere webstedet i stedet for at administrere serveren.
Ja. Forbind din GitHub-konto, autoriser det private repository, og vælg den branch, du vil implementere. Derefter kan push-beskeder til den pågældende branch udløse nye implementeringer.
Hvis trafik- eller ressourceforbruget overstiger din plan, kan appen blive langsommere eller midlertidigt begrænset, indtil du opgraderer. Hostinger opkræver ikke overraskende gebyrer for ekstra trafik på dette produkt; i stedet skifter du til en større plan, når du har brug for mere kapacitet.
Implementer din appkode fra Git, eller upload den fra dit lokale miljø, og peg derefter dit domæne til den nye Hostinger-instans. Hvis projektet allerede kører lokalt, skal du sørge for, at din Node.js-version og miljøvariabler matcher, før du skifter trafik.

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