vuejs-hosting

Bygget til den måde Vue.js skalerer på

Implementer din Vue.js-app på Node.js-hosting uden ekstra opsætning. Pres din kode, og dit projekt kører i et miljø, der er bygget til server-side rendering, API-kald og den byggeproces, din stak forventer. Når den er live, holder hosting-funktionen sig ude af vejen med pålidelig oppetid og plads til at håndtere trafik, efterhånden som din app vokser. Du får en enklere vej fra udvikling til produktion med mindre serverarbejde at administrere.