Vite-hosting

Bygget til Vite-drevne apps

Host din Vite-byggede app på Node.js-hosting med en opsætning, der holder sig tæt på din eksisterende arbejdsgang. Skub dit projekt, kør buildet, og server den genererede app uden ekstra konfiguration, der kommer i vejen. Dit websted kører på administreret infrastruktur designet til stabil ydeevne og pålidelig oppetid, så det fortsætter med at håndtere trafik, efterhånden som dit projekt vokser. Det giver dig en enklere vej fra lokal udvikling til produktion med mindre serverarbejde at administrere.