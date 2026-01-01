Typedream-hosting

Implementer apps bygget med Typedream på få minutter

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
typedream-hosting

Simpel prisfastsættelse for Typedream-hosting

Implementer de apps og websteder, du bygger med Typedream, på pålidelig hosting, du kan stole på. Hver plan inkluderer en 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve det med ro i sindet.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Fra Typedream-build til live-site

Tag dine Typedream-byggede websteder fra prototype til produktion uden en kompliceret implementeringsproces. Skub appkoden bag dit Typedream-projekt, og Hostingers Node.js-hosting giver dig en ligetil opsætning til at køre det med den runtime og routing, det har brug for. Når det er live, kører dit projekt på en administreret infrastruktur, der er designet til at forblive stabil, efterhånden som trafikken vokser. Du får mindre servervedligeholdelse at bekymre dig om, plus tilliden til, at din app kan håndtere rigtige brugere uden ekstra driftsarbejde.
typedream-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Typedream-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Typedream hosting-tjenester.
Typedream-hosting betyder at implementere Node.js-appen eller -webstedet, du har bygget med Typedream, på et live-servermiljø. Det er vigtigt, fordi dit projekt har brug for runtime, netværksadgang og oppetid uden for din lokale maskine, før brugerne kan nå det.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js-versionen, proceshåndteringen, opdateringer og sikkerheden. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse serveropgaver for dig, så Typedream-hosting er nemmere at køre og vedligeholde.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repo, og implementer fra den branch, du vil bruge. Opdateringer fra den branch kan derefter implementeres uden at gøre repository'et offentligt.
Abonnementer inkluderer specifikke ressourcegrænser, og hvis din app vokser ud over dem, skal du muligvis opgradere til en højere plan. Vi opkræver ikke overraskende gebyrer for trafikstigninger, men din app kan blive begrænset, hvis den overskrider planens ressourcer.
Send dit projekt til GitHub, tilslut repoet i Hostinger, og implementer den ønskede branch. Hvis du migrerer fra en anden vært, skal du pege din app på de samme miljøvariabler og build-indstillinger, og derefter skifte trafik, når du har bekræftet implementeringen.

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