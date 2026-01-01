Sveltekit-hosting

Implementer SvelteKit-apps på få minutter, ikke timer

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
sveltekit-hosting

Klare SvelteKit-hostingplaner, ingen skjulte gebyrer

Host din SvelteKit-app trygt på en pålidelig infrastruktur bygget til produktion. Prøv det risikofrit med vores 30-dages pengene-tilbage-garanti.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Bygget til den måde, SvelteKit skalerer på

Implementer din SvelteKit-app på Node.js-hosting uden at tilføje ekstra implementeringsarbejde. Pres din kode, og Hostinger kører bygge- og serversiden af dit projekt, så dine ruter, serverslutpunkter og gengivne sider fungerer som forventet. Din app forbliver på administreret infrastruktur bygget til Node.js, med pålideligheden og kapaciteten til at håndtere vækst uden konstant servervedligeholdelse. Det giver dig en enklere vej fra lokal udvikling til produktion og mere tid til at fokusere på de funktioner, dine brugere ser.
sveltekit-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

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Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Sveltekit-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Sveltekit hosting-tjenester.
SvelteKit-hosting betyder at køre din SvelteKit-app på en server, der kan udføre dens Node.js runtime og server-side routes. Det er vigtigt, fordi statisk hosting alene ikke er nok, hvis din app bruger SSR, endpoints eller serverhandlinger.
Med en VPS installerer og vedligeholder du selv Node.js, en proceshåndtering, TLS, opdateringer og sikkerhed. Med administreret SvelteKit-hosting håndteres dette runtime-lag for dig, så du implementerer appen i stedet for at administrere serveren.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private lager, og implementer fra den ønskede gren. Opdateringer kan implementeres automatisk, når du sender ændringer.
Hvis din app vokser ud over de ressourcer, der er inkluderet i planen, skal du muligvis opgradere til en større plan. Vi opkræver ikke uventede gebyrer for overforbrug ved normale trafikstigninger, men vedvarende højere forbrug kræver flere ressourcer.
Send dit projekt til GitHub, tilslut repository'et, og implementer det på Hostinger. Hvis du flytter fra en anden vært, skal du opdatere dine miljøvariabler og domæneindstillinger, og derefter teste SSR og ruter efter den første implementering.

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