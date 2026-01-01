sveltekit-hosting

Bygget til den måde, SvelteKit skalerer på

Implementer din SvelteKit-app på Node.js-hosting uden at tilføje ekstra implementeringsarbejde. Pres din kode, og Hostinger kører bygge- og serversiden af dit projekt, så dine ruter, serverslutpunkter og gengivne sider fungerer som forventet. Din app forbliver på administreret infrastruktur bygget til Node.js, med pålideligheden og kapaciteten til at håndtere vækst uden konstant servervedligeholdelse. Det giver dig en enklere vej fra lokal udvikling til produktion og mere tid til at fokusere på de funktioner, dine brugere ser.