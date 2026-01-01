svelte hosting

Bygget til den måde, Svelte sender på

Implementer din Svelte-app med en opsætning, der holder dig væk. Pres din kode, og Hostingers Node.js-hosting giver dig den runtime, dit projekt har brug for, så sider indlæses hurtigt, og din build kører med mindre manuel opsætning. Din app kører på en administreret infrastruktur, der er designet til at håndtere trafik uden konstant justering. Det betyder færre implementeringsopgaver at spore, og mere tid brugt på at levere funktioner, som brugerne rent faktisk kan bruge.