Hosting af eventyrbøger

Implementer apps bygget med Storybook på få minutter

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
vært for eventyrbøger

Én simpel pris, ingen skjulte gebyrer

Host dine Storybook-apps med ro i sindet på en pålidelig infrastruktur bygget til produktion. Prøv det risikofrit med vores 30-dages pengene-tilbage-garanti.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Send historiebogsbyggede projekter med lethed

Implementer dit Storybook-projekt med en opsætning, der holder arbejdsgangen enkel. Pres din kode, og Hostingers Node.js-hosting giver dig en klar vej fra lokale builds til et live dokumentationswebsted eller en komponentsandkasse uden ekstra serverkonfiguration. Dit projekt kører på en administreret infrastruktur, der er bygget til pålidelighed, så opdateringer forbliver forudsigelige, og trafikstigninger er nemmere at håndtere. Det betyder mindre tid på implementeringsvedligeholdelse og mere tid til at finpudse de brugergrænsefladekomponenter, som dit team er afhængig af.
vært for eventyrbøger

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om hosting af historiebøger

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Storybook-hostingtjenester.
Storybook-hosting betyder at implementere Node.js-appen eller -webstedet, du har bygget med Storybook, i et live-miljø, hvor brugerne kan få adgang til det. Det er vigtigt, fordi lokale forhåndsvisninger ikke er nok til produktion, test eller deling af en stabil version med dit team.
Med en VPS administrerer du selv serveren, Node-versionen, processupervisoren og opdateringerne. Med vores Node.js-hosting håndteres disse dele for dig, så du kan fokusere på den Storybook-baserede app i stedet for servervedligeholdelse.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repository, og implementer fra den ønskede branch. Du kan fortsætte med at sende opdateringer til GitHub og implementere igen fra det samme repo.
Der er begrænsninger på planen, og hvis din app vokser fra dem, skal du muligvis opgradere. Vi skjuler ikke gebyrer for overforbrug bag overraskende fakturering pr. anmodning, men du bør tjekke planens ressourcer, før du lancerer i stor skala.
Forbind dit eksisterende Git-repo, eller upload projektet, angiv Node.js startkommando og miljøvariabler, og implementer derefter. Hvis du flytter fra lokalt, skal du sørge for, at appen kører i produktionstilstand, og at eventuelle byggetrin er inkluderet.

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