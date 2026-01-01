Send historiebogsbyggede projekter med lethed

Implementer dit Storybook-projekt med en opsætning, der holder arbejdsgangen enkel. Pres din kode, og Hostingers Node.js-hosting giver dig en klar vej fra lokale builds til et live dokumentationswebsted eller en komponentsandkasse uden ekstra serverkonfiguration. Dit projekt kører på en administreret infrastruktur, der er bygget til pålidelighed, så opdateringer forbliver forudsigelige, og trafikstigninger er nemmere at håndtere. Det betyder mindre tid på implementeringsvedligeholdelse og mere tid til at finpudse de brugergrænsefladekomponenter, som dit team er afhængig af.