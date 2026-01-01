Replit-hosting

Implementer apps bygget med Replit på få minutter

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
replit-hosting

Enkel månedlig pris uden skjulte gebyrer

Implementer de apps, du bygger med Replit, på pålidelig hosting bygget til produktion. Prøv det med ro i sindet takket være vores 30-dages tilfredshedsgaranti.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Send Replit-projekter hurtigere til produktion

Tag de apps og prototyper, du bygger i Replit, direkte fra udviklingsmiljø til produktion uden at ændre din teknologistak. Upload din Node.js-kode til Hostinger, og kør den i en opsætning, der gør udrulningen enkel, så dit projekt kan komme online uden ekstra konfiguration eller serverarbejde. Når appen er sat i drift, kører den på en administreret infrastruktur, der er designet til at forblive stabil under belastning. Du får høj oppetid, mulighed for at skalere efter behov og bruger mindre tid på servervedligeholdelse, så du kan fokusere på den kode, der skaber værdi.
replit-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Replit-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Replit hosting-tjenester.
Det betyder at implementere Node.js-appen eller -siden, som du har bygget i Replit, på en produktionsserver, som rigtige brugere kan tilgå. Dette er vigtigt, fordi Replit er fantastisk til at bygge, men produktionshosting giver dig kontrol over oppetid, domæner og implementeringsadfærd.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js runtime, sikkerhedsrettelser og proceshåndtering. Med Hostinger Node.js hosting administreres runtime og infrastruktur for dig, så du kan implementere appen uden serveradministrationsarbejde.
Ja. Tilslut din GitHub-konto, giv adgang til det private repository, og deploy fra den branch, du vil køre. Opdateringer kan deployes direkte fra GitHub uden at gøre repositoryet offentligt.
Hvis din app overskrider grænserne i din pakke, kan den være begrænset af ressourcegrænser, indtil du opgraderer. Vi opkræver ikke overraskende gebyrer for overforbrug for trafikstigninger; den primære begrænsning er den kapacitet, der er inkluderet i din pakke.
Upload din app til GitHub, forbind repositoryet i Hostinger, og sæt den i drift. Hvis du flytter fra en lokal maskine eller en anden host, skal du sikre dig, at Node-versionen, miljøvariablerne og startkommandoen matcher appens opsætning, før du skifter trafikken over.

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