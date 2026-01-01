Send Replit-projekter hurtigere til produktion

Tag de apps og prototyper, du bygger i Replit, direkte fra udviklingsmiljø til produktion uden at ændre din teknologistak. Upload din Node.js-kode til Hostinger, og kør den i en opsætning, der gør udrulningen enkel, så dit projekt kan komme online uden ekstra konfiguration eller serverarbejde. Når appen er sat i drift, kører den på en administreret infrastruktur, der er designet til at forblive stabil under belastning. Du får høj oppetid, mulighed for at skalere efter behov og bruger mindre tid på servervedligeholdelse, så du kan fokusere på den kode, der skaber værdi.