React router-hosting

React Router-apps, der forbliver hurtige

Implementer din React Router-app med en opsætning, der passer til din allerede eksisterende arbejdsmetode. Send din kode til Node.js-hosting, og kør dine ruter, indlæsere og serverlogik uden ekstra konfiguration, så lokal udvikling flyttes til produktion med mindre friktion. Din app forbliver på en administreret infrastruktur, der er bygget til at håndtere trafik og forblive online pålideligt. Det giver dig færre implementeringsopgaver at administrere og mere tid til at fokusere på din brugergrænseflade, dataflow og produktændringer.