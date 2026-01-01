React router hosting

Implementer React Router-apps på få minutter, ikke timer

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
React router-hosting

Simpel prisfastsættelse for React Router-hosting

Host din React Router-app på en pålidelig infrastruktur bygget til produktion. Implementer med ro i sindet, og hvis den ikke passer til dig, dækker vores 30-dages pengene-tilbage-garanti dig ind.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

React Router-apps, der forbliver hurtige

Implementer din React Router-app med en opsætning, der passer til din allerede eksisterende arbejdsmetode. Send din kode til Node.js-hosting, og kør dine ruter, indlæsere og serverlogik uden ekstra konfiguration, så lokal udvikling flyttes til produktion med mindre friktion. Din app forbliver på en administreret infrastruktur, der er bygget til at håndtere trafik og forblive online pålideligt. Det giver dig færre implementeringsopgaver at administrere og mere tid til at fokusere på din brugergrænseflade, dataflow og produktændringer.
React router-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

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Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om hosting af React-routere

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om React router hosting-tjenester.
React Router-hosting betyder at implementere den React-app, der bruger React Router, så den kan køre i produktion og betjene rigtige brugere. Det er vigtigt, fordi klientside-routing kræver en Node.js-klar vært, der kan betjene appen korrekt ved direkte URL-indlæsninger og opdateringer.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node-versionen, procesopsætningen, opdateringerne og sikkerheden. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres serverarbejdet for dig, så du kan fokusere på appen i stedet for at vedligeholde maskinen.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repo, og implementer derefter fra den ønskede gren. Opdateringer kan hentes fra GitHub uden at gøre repository'et offentligt.
Ja, hostingplaner har definerede ressourcegrænser, og hvis din app vokser fra dem, skal du muligvis opgradere. Der er ingen overraskende gebyrer for overforbrug ved trafikstigninger, men vedvarende højt forbrug kan kræve et højere abonnement.
Send appen til GitHub, eller importer dit eksisterende repository, forbind den derefter til Hostinger, og implementer den. Hvis du flytter fra en anden host, skal du pege dine build- og startindstillinger på den aktuelle Node.js-app og verificere env-variabler, før du går live.

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