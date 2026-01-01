react hosting

Bygget til den måde, React skalerer på

Kør din React-app med en løsning, der gør vejen fra kode til produktion enkel. Upload dit projekt til Hostingers Node.js-hosting, og kør din frontend i et miljø, der er klar til moderne JavaScript-builds og dynamiske apps. Din app forbliver online på en administreret infrastruktur, der er bygget til stabil performance og høj oppetid. Det betyder færre tekniske opgaver, bedre muligheder for at skalere i takt med voksende trafik og mere tid til at fokusere på de funktioner og den brugeroplevelse, dine brugere faktisk mærker.