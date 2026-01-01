React hosting

Kør React-apps i produktion med Node.js-hosting

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
react hosting

Enkel månedlig pris, ingen skjulte gebyrer

Host dine React-apps trygt på pålidelig infrastruktur bygget til produktion. Prøv det risikofrit med vores 30 dages garanteret returret.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Bygget til den måde, React skalerer på

Kør din React-app med en løsning, der gør vejen fra kode til produktion enkel. Upload dit projekt til Hostingers Node.js-hosting, og kør din frontend i et miljø, der er klar til moderne JavaScript-builds og dynamiske apps. Din app forbliver online på en administreret infrastruktur, der er bygget til stabil performance og høj oppetid. Det betyder færre tekniske opgaver, bedre muligheder for at skalere i takt med voksende trafik og mere tid til at fokusere på de funktioner og den brugeroplevelse, dine brugere faktisk mærker.
react hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om React-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om React-hostingtjenester.
React-hosting er et produktionsmiljø til apps bygget med React, så de kan implementeres, hostes og tilgås af brugere. Det er vigtigt, fordi din app har brug for en runtime, build-håndtering og et stabilt offentligt endepunkt, ikke kun statiske filer på en bærbar computer.
Med en VPS administrerer du selv serveren, Node.js-versionen, processtyring, opdateringer og sikkerhed. Med Hostinger's Node.js-hosting håndteres disse serveropgaver for dig, hvilket reducerer opsætning og vedligeholdelse for din React-app.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repository, og implementer fra den gren, du ønsker. Du kan holde repoet privat, mens du bruger den sædvanlige push-to-deploy-arbejdsgang.
Der er pakkebegrænsninger, og hvis din app vokser ud over dem, skal du flytte til en større pakke eller en passende opsætning. Vi tilføjer ikke uventede overforbrugsgebyrer for normale trafikspidser, men vedvarende brug bør matche ressourcerne i din pakke.
Upload appen til GitHub, forbind repositoriet med Hostinger, og vælg den branch, du vil køre. Hvis du flytter fra en anden hostingudbyder, kan du forbinde appen til den samme kodebase og opdatere miljøvariabler eller buildindstillinger under opsætningen.

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