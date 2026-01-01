Forhåndshosting

Implementer Preact-apps hurtigt på Hostinger

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
præaktiv hosting

Enkel månedlig prisfastsættelse, ingen skjulte gebyrer

Host din Preact-app på en pålidelig infrastruktur bygget til produktion. Hver plan inkluderer en 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan implementere den med ro i sindet.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Bygget til den måde, Preact skalerer på

Implementer din Preact-app på Node.js-hosting uden ekstra opsætning. Pres din kode, og runtime-systemet tager sig af appen, så dine sider og komponenter indlæses, som du har bygget dem, med en enkel vej fra lokal udvikling til produktion. Dit projekt kører på administreret infrastruktur, der er designet til at forblive stabil, efterhånden som trafikken vokser. Det giver dig færre implementeringsbekymringer, bedre daglig pålidelighed og mere tid til at fokusere på levering af funktioner i stedet for servervedligeholdelse.
præaktiv hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Preact-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Preact-hostingtjenester.
Preact-hosting betyder at implementere en Preact-app i et produktionsmiljø, der kan køre din Node.js-build og levere den til brugerne. Det er vigtigt, fordi du har brug for en stabil runtime, implementeringsworkflow og skaleringssti, når appen forlader din lokale maskine.
Med en VPS administrerer du selv serveren, Node.js-versionen, opdateringer, processtyring og sikkerhed. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse infrastrukturopgaver for dig, så du kan fokusere på Preact-appen i stedet for servervedligeholdelse.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repository, og implementer den ønskede branch. Opdateringer kan hentes fra repoet ligesom med et offentligt projekt.
Dit abonnement har ressourcegrænser, og hvis din app vokser ud over dem, skal du muligvis opgradere. Vi opkræver ikke overraskende gebyrer for overforbrug ved normale trafikstigninger, men vedvarende brug ud over dit abonnements grænser kræver et højere niveau.
Send din app til GitHub, forbind repository'et i Hostinger, og implementer buildet. Hvis du flytter fra en anden vært, skal du opdatere dine miljøvariabler og domæneindstillinger og derefter verificere appen i produktion.

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