Bygget til den måde, Preact skalerer på

Implementer din Preact-app på Node.js-hosting uden ekstra opsætning. Pres din kode, og runtime-systemet tager sig af appen, så dine sider og komponenter indlæses, som du har bygget dem, med en enkel vej fra lokal udvikling til produktion. Dit projekt kører på administreret infrastruktur, der er designet til at forblive stabil, efterhånden som trafikken vokser. Det giver dig færre implementeringsbekymringer, bedre daglig pålidelighed og mere tid til at fokusere på levering af funktioner i stedet for servervedligeholdelse.