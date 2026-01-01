pakkehosting

Send pakke opbygges hurtigere

Tag den kode, du bundter med Parcel, fra lokale builds til live-implementering uden at ændre din arbejdsgang. Hostingers Node.js-hosting giver din app en ligetil vej til produktion, så du kan sende det projekt, du har bygget, med mindre opsætning og færre implementeringstrin. Når den er online, kører din app på administreret infrastruktur designet til Node.js-workloads, med oppetid og skalering dækket i takt med at trafikken vokser. Du bruger mindre tid på servervedligeholdelse og mere tid på at forfine koden og de funktioner, der betyder noget.