Pakkehosting

Implementer apps bygget med Parcel hurtigere på Hostinger

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
pakkehosting

Enkel prisfastsættelse, ingen skjulte gebyrer

Host dine Parcel-byggede apps med ro i sindet på pålidelig Node.js-hosting. Hver plan inkluderer en 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve det risikofrit.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Send pakke opbygges hurtigere

Tag den kode, du bundter med Parcel, fra lokale builds til live-implementering uden at ændre din arbejdsgang. Hostingers Node.js-hosting giver din app en ligetil vej til produktion, så du kan sende det projekt, du har bygget, med mindre opsætning og færre implementeringstrin. Når den er online, kører din app på administreret infrastruktur designet til Node.js-workloads, med oppetid og skalering dækket i takt med at trafikken vokser. Du bruger mindre tid på servervedligeholdelse og mere tid på at forfine koden og de funktioner, der betyder noget.
pakkehosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om pakkehosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om pakkehostingtjenester.
Parcel-hosting betyder at implementere Node.js-appen eller -webstedet, som du har bygget med Parcel, på en liveserver, så brugerne kan få adgang til det. Det er vigtigt, fordi dit projekt har brug for runtime, processtyring og netværksadgang uden for din lokale maskine.
Med en VPS administrerer du selv serveren, OS-opdateringer, Node-version og implementeringsopsætning. Med vores Node.js-hosting administreres miljøet for dig, så du fokuserer på appen i stedet for servervedligeholdelse.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repository, og implementer fra den ønskede branch. Opdateringer kan derefter hentes fra Git ligesom med et offentligt repo.
Planerne inkluderer definerede ressourcegrænser, og hvis din app vokser ud over dem, skal du muligvis opgradere i stedet for at betale overraskende gebyrer for overforbrug. Hvis trafikken bliver vedvarende eller ressourcetung, er det bedre at skifte til en større plan, før ydeevnen falder.
Send dit projekt til GitHub, eller upload det fra dit lokale miljø, tilslut derefter repository'et, og angiv build- og start-kommandoerne. Hvis du migrerer fra en anden vært, skal du beholde den samme Node.js-version og miljøvariabler for at reducere opsætningsarbejdet.

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