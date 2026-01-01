Nuxt-hosting

Implementer Nuxt-apps på få minutter, ikke timer

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
nuxt-hosting

Simpel Nuxt-hostingprissætning, ingen skjulte gebyrer

Host din Nuxt-app med ro i sindet på en pålidelig infrastruktur bygget til produktion. Hver plan inkluderer en 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve den risikofrit.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Bygget til den måde, Nuxt skalerer på

Implementer din Nuxt-app på Hostingers Node.js-hosting uden ekstra opsætning. Udfør din kode, og dit projekt kører i et Node.js-miljø, der understøtter server-side rendering, API-ruter og det build-flow, din stak forventer. Din app forbliver nem at administrere, efterhånden som trafikken vokser, med oppetid og ressourcerum til at håndtere reel brug. Det giver dig en ligetil vej fra udvikling til produktion, med mindre tid brugt på servervedligeholdelse.
nuxt-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Nuxt-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Nuxt hosting-tjenester.
Nuxt-hosting er et produktionsmiljø til at køre Nuxt-apps, inklusive den Node.js-runtime og implementeringsopsætning, de har brug for. Det er vigtigt, fordi statisk filhosting alene ikke dækker server-side rendering, API-ruter eller andre serverfunktioner, som din Nuxt-app måtte bruge.
Med almindelig VPS-hosting administrerer du selv serveren, OS-opdateringer, Node.js-version, processtyring og sikkerhed. Med vores Nuxt-hosting håndteres dette infrastrukturlag for dig, så du implementerer og kører appen uden at skulle vedligeholde en fuld serverstak.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repo, og vælg den branch, du vil implementere. Derefter kan opdateringer implementeres fra nye pushes ligesom med et offentligt repository.
Trafikken er begrænset af ressourcerne i dit abonnement, så hvis din Nuxt-app vokser ud over dem, skal du muligvis opgradere. Vi tilføjer ikke overraskende gebyrer for overforbrug ved normal brug, men vedvarende høj trafik kan kræve et større abonnement.
Du kan flytte en Nuxt-app ved at pushe projektet til GitHub, forbinde repo'et og implementere det på Hostinger. Hvis du allerede har en live-app et andet sted, skal du pege den samme kodebase her og opdatere eventuelle miljøvariabler eller build-indstillinger efter behov.

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.