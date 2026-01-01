Nextjs-hosting

Udgiv Next.js-apps på få minutter – ikke timer

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
nextjs-hosting

Next.js-webhotelpakker med én gennemsigtig månedlig pris

Host din Next.js-app med ro i sindet på en pålidelig infrastruktur, der er bygget til produktionsmiljøer. Prøv den risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Bygget til den måde, Next.js skalerer på

Udgiv din Next.js-app uden at skulle bekymre dig om serveropsætning. Upload din kode, og Hostingers Node.js-hosting håndterer buildprocessen, runtime-miljøet og routing, så SSR, ISR og API-ruter fungerer som forventet. Dit projekt kører desuden på en infrastruktur, der er bygget til stabil ydeevne og høj oppetid, med kapacitet til at håndtere stigende trafik. Det giver en enklere vej til produktion og mindre tid brugt på drift og vedligeholdelse.
nextjs-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Nextjs-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Nextjs-hostingtjenester.
Next.js-hosting er et produktionsmiljø til at køre Next.js-apps med den Node.js-runtime, buildproces og de server-side-funktioner, som din app har brug for. Det er vigtigt, fordi Next.js-projekter ofte er afhængige af SSR (server-side rendering), API-ruter og dynamisk rendering, som statisk hosting alene ikke kan håndtere.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js-versionen, processtyring, sikkerhedsopdateringer og implementeringsopsætningen. Med vores Node.js-hosting håndteres disse serveropgaver for dig, så du kan implementere din Next.js-app uden selv at skulle vedligeholde servermiljøet.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repository, og udgiv fra den gren, du ønsker. Opdateringer kan hentes fra Git på samme måde som med et offentligt repository.
Ja, pakkerne har ressourcegrænser, og hvis din app vokser ud over dem, kan det blive nødvendigt at opgradere til en større pakke. Vi opkræver ikke uventede overforbrugsgebyrer ved normale trafikstigninger, men hvis forbruget over en længere periode overstiger kapaciteten i din pakke, kan det kræve en opgradering til en større pakke.
Upload din app til et Git-repository, forbind det til Hostinger, og udgiv den gren, du ønsker at køre i produktion. Hvis du flytter fra en anden webhoteludbyder, kan du pege dit domæne mod Hostinger efter udgivelsen og flytte miljøvariabler samt build-indstillinger efter behov.

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