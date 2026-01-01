Nestjs-hosting

Implementer NestJS-apps på få minutter, ikke timer

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
nestjs-hosting

Én simpel pris, ingen skjulte gebyrer

Host dine NestJS-apps med ro i sindet på en pålidelig infrastruktur bygget til produktion. Prøv det risikofrit med vores 30-dages pengene-tilbage-garanti.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Produktionsklar hosting til NestJS

Implementer din NestJS-app med en opsætning, der passer til, hvordan Node.js-projekter bygges og leveres. Udfør din kode, og Hostinger håndterer runtime, så controllere, tjenester og API'er er klar til at køre uden ekstra serveropsætning. Dit projekt forbliver på en infrastruktur, der er bygget til pålidelighed, med plads til at håndtere trafik, efterhånden som den vokser. Det giver dig mindre tid brugt på vedligeholdelse og mere tid til at levere ændringer til din app.
nestjs-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Nestjs-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Nestjs hostingtjenester.
NestJS-hosting er det miljø, hvor du implementerer og kører din NestJS-app, så den kan acceptere reel trafik over internettet. Det er vigtigt, fordi din app har brug for en administreret Node.js-runtime, proceshåndtering og tilstrækkelige ressourcer til at forblive online efter implementering.
Med en VPS administrerer du selv serveren, Node.js-versionen, proceshåndteringen, opdateringerne og sikkerheden. Med vores NestJS-hosting håndteres disse dele for dig, så du kan implementere appen uden at skulle sætte hele serverstakken op.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repo, og vælg den branch, du vil implementere. Derefter kan opdateringer implementeres fra nye pushes ligesom med et offentligt repository.
Planerne inkluderer ressourcebegrænsninger, så hvis din app vokser ud over dem, skal du muligvis opgradere i stedet for at betale overraskende gebyrer for overforbrug. Hvis trafikken stiger, er den primære begrænsning din plans CPU, hukommelse og appkapacitet.
Send dit NestJS-projekt til GitHub, eller importer det eksisterende repo, forbind det derefter til Hostinger, og angiv startkommandoen og miljøvariablerne. Hvis du flytter fra en anden vært, skal du først kopiere din konfiguration og databaseindstillinger og derefter implementere den samme kodebase her.

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