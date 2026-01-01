nestjs-hosting

Produktionsklar hosting til NestJS

Implementer din NestJS-app med en opsætning, der passer til, hvordan Node.js-projekter bygges og leveres. Udfør din kode, og Hostinger håndterer runtime, så controllere, tjenester og API'er er klar til at køre uden ekstra serveropsætning. Dit projekt forbliver på en infrastruktur, der er bygget til pålidelighed, med plads til at håndtere trafik, efterhånden som den vokser. Det giver dig mindre tid brugt på vedligeholdelse og mere tid til at levere ændringer til din app.