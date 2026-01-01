Fra Lovable-projekt til live app

Tag det, du bygger i Lovable, og sæt det i produktion uden ekstra opsætning. Hostingers Node.js-hosting giver din app en enkel vej fra prototype til live hjemmeside, så du kan udrulle kode og få dit projekt online med minimal indsats. Når appen er udrullet, kører den på en administreret infrastruktur, der er bygget til pålidelighed og stabil ydeevne. Det betyder mindre tid brugt på servervedligeholdelse og mere tid til at udvikle funktioner, som dine brugere kan stole på.