Google Antigravity-hosting

Implementer apps bygget med Google Antigravity hurtigere

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
Google Antigravity-hosting

Én simpel pris for Google Antigravity-hosting

Implementer de apps, du bygger med Google Antigravity, på pålidelig Node.js-hosting, du kan stole på. Hver pakke inkluderer en 30-dages tilfredshedsgaranti, så du kan prøve det med ro i sindet.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Send hurtigere med Google Antigravity-workflows

Tag det, du bygger i Google Antigravity, og sæt det i produktion på Node.js-hosting uden at skulle ændre din teknologistak. Upload din kode, og Hostinger håndterer opsætningen af runtime-miljøet, så din app starter problemfrit og fungerer, som du forventer. Når den er implementeret, kører dit projekt på en administreret infrastruktur, der er udviklet til stabil oppetid og nem skalering. Det giver en enklere implementeringsproces og mindre tid brugt på servervedligeholdelse.
Google Antigravity-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Googles antigravity-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Googles antigravity-hostingtjenester.
Google Antigravity-hosting betyder at implementere de Node.js-apps eller -sider, du bygger med Google Antigravity, på et live-servermiljø. Det er vigtigt, fordi dit projekt har brug for runtime, netværk og oppetid uden for din lokale maskine, før andre kan bruge det.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js-versionen, proceshåndteringen, opdateringerne og sikkerheden. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse serveropgaver for dig, så du kan fokusere på appen, der er bygget med Google Antigravity, i stedet for serveradministration.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repo, og implementer fra den ønskede gren. Du kan holde repositoryet privat, mens du stadig bruger push-baserede implementeringer.
Hver pakke har ressourcegrænser, så hvis din app vokser ud over dem, skal du muligvis opgradere til et større abonnement. Vi opkræver ikke overraskende gebyrer for overforbrug ved normale trafikstigninger, men vedvarende brug, der overstiger din pakkes kapacitet, kan kræve et højere niveau.
Hvis din app ligger i Git eller hos en anden udbyder, skal du blot overføre den til GitHub, forbinde repositoriet og implementere den på Hostinger. Hvis du starter med lokal kode, skal du først uploade den til et repositorium og derefter følge den samme implementeringsproces med minimale ændringer.

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