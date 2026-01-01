Send hurtigere med Google Antigravity-workflows

Tag det, du bygger i Google Antigravity, og sæt det i produktion på Node.js-hosting uden at skulle ændre din teknologistak. Upload din kode, og Hostinger håndterer opsætningen af runtime-miljøet, så din app starter problemfrit og fungerer, som du forventer. Når den er implementeret, kører dit projekt på en administreret infrastruktur, der er udviklet til stabil oppetid og nem skalering. Det giver en enklere implementeringsproces og mindre tid brugt på servervedligeholdelse.