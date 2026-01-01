Fra Google AI Studio til hurtig live-app

Tag de apps og prototyper, du bygger i Google AI Studio, fra lokal testning til et live Node.js-miljø uden at ændre din arbejdsgang. Pres din kode, og Hostinger håndterer runtime og implementering, så dit projekt er klar til at betjene rigtige brugere med mindre opsætning. Når den er live, kører din app på en administreret infrastruktur, der er designet til stabil oppetid og plads til at vokse, efterhånden som trafikken stiger. Du bruger mindre tid på servervedligeholdelse og mere tid på at forfine de funktioner, din stak er afhængig af.