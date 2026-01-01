Google AI Studio-hosting

Implementer apps bygget med Google AI Studio på få minutter

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
Google AI Studio-hosting

Simpel prisfastsættelse for Google AI Studio-hosting

Host de apps, du bygger med Google AI Studio, på en pålidelig infrastruktur designet til produktion. Alle abonnementer inkluderer vores 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve det med ro i sindet.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Fra Google AI Studio til hurtig live-app

Tag de apps og prototyper, du bygger i Google AI Studio, fra lokal testning til et live Node.js-miljø uden at ændre din arbejdsgang. Pres din kode, og Hostinger håndterer runtime og implementering, så dit projekt er klar til at betjene rigtige brugere med mindre opsætning. Når den er live, kører din app på en administreret infrastruktur, der er designet til stabil oppetid og plads til at vokse, efterhånden som trafikken stiger. Du bruger mindre tid på servervedligeholdelse og mere tid på at forfine de funktioner, din stak er afhængig af.
Google AI Studio-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Google AI Studio-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Google AI Studio-hostingtjenester.
Det betyder at installere Node.js-appen eller -webstedet, som du har bygget med Google AI Studio, på en liveserver, så brugerne kan få adgang til det. Google AI Studio er et udviklingsværktøj, ikke noget, du hoster direkte.
Med VPS-hosting administrerer du selv serveren, OS-opdateringer, Node.js-version, processtyring og sikkerhed. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse platformopgaver for dig, så du kan fokusere på den app, du har bygget.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repo, og implementer fra den ønskede gren. Opdateringer kan implementeres fra Git på samme måde som med et offentligt repository.
Abonnementer inkluderer definerede ressourcegrænser, og hvis din app vokser for meget, kan den blive langsommere eller have brug for en højere plan. Vi tilføjer ikke overraskende gebyrer for overforbrug ved normale trafikstigninger. Hvis du har brug for mere kapacitet, opgraderer du planen.
Send appen til GitHub, forbind repo'en i Hostinger, og implementer den ønskede branch. Hvis den allerede kører et andet sted, kan du pege den samme kodebase hertil med minimale ændringer, så længe den matcher Node.js hostingkrav.

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