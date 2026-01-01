Github copilot-hosting

Implementer apps bygget med GitHub Copilot hurtigere

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
github copilot-hosting

Én pris, ingen skjulte gebyrer

Implementer de apps, du bygger med GitHub Copilot, på pålidelig hosting, du kan stole på. Hver plan inkluderer vores 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve det med ro i sindet.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Send Copilot-byggede apps uden problemer

Tag det, du bygger med GitHub Copilot, og implementer det på Node.js-hosting uden ekstra opsætning. Din kode sendes som en fungerende app eller et fungerende websted med en simpel vej fra lokal udvikling til produktion. Når det er live, kører dit projekt på en administreret infrastruktur, der er bygget til Node.js-apps, så du bruger mindre tid på servervedligeholdelse og mere tid på at levere opdateringer. Du får pålideligheden og kapaciteten til at holde din stak stabil, efterhånden som trafikken vokser.
github copilot-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Github Copilot-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Github Copilot-hostingtjenester.
Det betyder at hoste den Node.js-app, du har bygget med GitHub Copilot, så den kan køre i produktion og betjene rigtige brugere. GitHub Copilot hjælper dig med at skrive koden, men Hostinger kører appen, administrerer runtime og holder den tilgængelig online.
Med en VPS administrerer du selv serveren, Node.js-opsætning, opdateringer og processtyring. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse dele for dig, så github copilot-hosting er tættere på deploy-and-run end fuld serveradministration.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repo, og implementer fra den ønskede gren. Du kan fortsætte med at bruge private repo'er til kildekontrol og pushe opdateringer normalt.
Din app kører fortsat, men der gælder stadig abonnementsgrænser, så vedvarende høj trafik kan kræve en opgradering. Vi opkræver ikke overraskende gebyrer for overforbrug ved trafikstigninger, men du bør vælge et abonnement, der matcher dit forventede forbrug.
Send appen til GitHub, forbind repository'et i Hostinger, og implementer den. Hvis du flytter fra en anden vært, skal du opdatere alle miljøvariabler, databaseindstillinger og domæneposter, og derefter teste produktionsversionen.

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