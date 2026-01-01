Gatsby-hosting

Implementer Gatsby-websteder på få minutter, ikke timer

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
Gatsby-hosting

Simpel prisfastsættelse for Gatsby-hosting

Host din Gatsby-app med ro i sindet på pålidelig Node.js-hosting bygget til produktion. Hver plan inkluderer en 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve den risikofrit.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Bygget til Gatsby-optræden

Implementer dit Gatsby-websted på Node.js-hosting uden ekstra opsætning. Pres din kode, og dine statiske sider og applogik serveres fra en runtime, der er klar til moderne JavaScript-projekter. Dit projekt forbliver på administreret infrastruktur, hvor oppetiden og skaleringen håndteres for dig. Det betyder færre implementeringsopgaver at administrere og mere tid til at bygge funktioner, som dine brugere rent faktisk kan se.
Gatsby-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Gatsby-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Gatsby hosting-tjenester.
Gatsby-hosting betyder at implementere en Gatsby-app eller et Gatsby-websted på en runtime, der betjener den genererede frontend og understøtter de Node.js-dele, som dit projekt måtte have brug for. Det er vigtigt, fordi produktionshosting håndterer oppetid, skalering og implementering, så du ikke behøver at køre alt fra din lokale maskine.
Med en VPS administrerer du selv serveren, Node.js-versionen, proceshåndteringen, opdateringer og sikkerheden. Med administreret Gatsby-hosting håndterer platformen runtime og implementeringsflowet for dig, så du kan fokusere på appen i stedet for serveropsætning.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repository, og implementer fra den branch, du vil bruge. Opdateringer kan implementeres fra fremtidige pushes på samme måde som med et offentligt repo.
Der er plangrænser for ressourcer og trafik, og hvis et projekt vokser for meget, skal du opgradere i stedet for at betale tilfældige gebyrer for overforbrug. Tjek planoplysningerne for de aktuelle grænser, før du starter i stor skala.
Forbind Gatsby-projektet fra dit Git-repository, eller upload build-kildekoden, og implementer det derefter i Hostinger. Hvis du flytter fra en anden vært, skal du opdatere dine miljøvariabler og domæneindstillinger og derefter kontrollere, at build og runtime matcher din nuværende opsætning.

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