Framer-hosting

Implementer Framer-projekter med hurtigere og enklere hosting

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
framer-hosting

Simpel Framer-hosting, én klar pris

Host de apps og websteder, du bygger med Framer, på en pålidelig infrastruktur, du kan stole på. Alle planer inkluderer vores 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve det med ro i sindet.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Fra Framer-idéer til live-sites

Lav dit Framer-projekt om til en live Node.js-app uden at tilføje implementeringsfriktion. Pres din kode, og Hostinger håndterer runtime og opsætning, så dit websted eller din app går fra lokal build til produktion med mindre manuelt arbejde. Dit projekt kører på administreret infrastruktur, der er bygget til stabil oppetid og forudsigelig ydeevne, når trafikken ændrer sig. Det giver dig en enklere måde at holde opdateringer på uden at bruge tid på servervedligeholdelse.
framer-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Framer-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Framers hostingtjenester.
Framer-hosting betyder at implementere de Node.js-apps eller -sider, du bygger med Framer, på en live-server, så brugerne kan nå dem. Det er vigtigt, fordi lokale eller forhåndsvisningsversioner ikke er produktionshosting, og du har stadig brug for runtime, oppetid og en offentlig URL.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js runtime, processtyring, opdateringer og sikkerhed. Med Hostinger Node.js hosting håndteres serveradministrationen for dig, så du kan fokusere på appen bygget med Framer i stedet for at vedligeholde infrastrukturen.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repo, og implementer fra den ønskede gren. Derefter kan opdateringer implementeres fra det samme repository uden at gøre det offentligt.
Abonnementer har ressourcegrænser, og hvis din app overskrider dem, skal du muligvis opgradere. Vi opkræver ikke overraskende gebyrer for overforbrug ved normale trafikstigninger, men vedvarende brug ud over plangrænserne bør flyttes til et større abonnement.
Send dit projekt til GitHub, tilslut repoet i Hostinger, og implementer den ønskede branch. Hvis du flytter fra en anden host, skal du pege dit domæne til den nye app efter implementeringen og verificere dine miljøvariabler og build-indstillinger.

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