Fastify hosting uden flaskehalse

Implementer din Fastify-app med en opsætning, der holder vejen fra kode til produktion enkel. Skub dit projekt, start Node.js-runtime'en, og kør API'er eller websteder uden at bruge tid på brugerdefineret serverkonfiguration. Din app forbliver på administreret hosting, der er bygget til pålidelighed, så trafikvækst og rutinemæssig vedligeholdelse håndteres med mindre manuelt arbejde. Det giver dig en renere implementeringsproces og mere tid til at fokusere på de ruter, logik og funktioner, der betyder noget.