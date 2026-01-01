Fastify hosting

Implementer Fastify-apps på få minutter, ikke timer

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
Fastify-hosting

Enkel Fastify-prisfastsættelse, ingen skjulte gebyrer

Host din Fastify-app med ro i sindet på pålidelig Node.js-hosting bygget til produktion. Hver plan inkluderer en 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve den risikofrit.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Fastify hosting uden flaskehalse

Implementer din Fastify-app med en opsætning, der holder vejen fra kode til produktion enkel. Skub dit projekt, start Node.js-runtime'en, og kør API'er eller websteder uden at bruge tid på brugerdefineret serverkonfiguration. Din app forbliver på administreret hosting, der er bygget til pålidelighed, så trafikvækst og rutinemæssig vedligeholdelse håndteres med mindre manuelt arbejde. Det giver dig en renere implementeringsproces og mere tid til at fokusere på de ruter, logik og funktioner, der betyder noget.
Fastify-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Fastify hosting – ofte stillede spørgsmål

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Fastify hosting-tjenester.
Fastify-hosting betyder at køre en Fastify-app på et servermiljø, der understøtter Node.js, afhængigheder og din apps opstartsproces. Det er vigtigt, fordi din kode har brug for et sted at køre kontinuerligt, håndtere anmodninger og forblive tilgængelig i produktion.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js-versionen, proceshåndteringen, reverse proxy og opdateringer. Med vores Node.js-hosting til Fastify håndteres disse opgaver på serverniveau for dig, så du implementerer appen uden at skulle administrere hele maskinen.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repository, og implementer fra den ønskede branch. Opdateringer kan derefter hentes fra Git ligesom med et offentligt repo.
Planerne inkluderer definerede ressourcegrænser, så hvis din Fastify-app vokser ud over dem, skal du muligvis opgradere. Vi opkræver ikke overraskende gebyrer for overforbrug ved normal brug, men vedvarende trafik over din plans kapacitet kan påvirke ydeevnen.
Send dit Fastify-projekt til GitHub, eller upload det, forbind det derefter til Hostinger, og angiv startkommandoen og miljøvariablerne. Hvis din app allerede kører lokalt med Node.js, er implementeringsprocesflowet normalt ligetil.

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