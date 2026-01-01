Docusaurus-hosting

Implementer Docusaurus-websteder på få minutter, ikke timer

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
docusaurus-hosting

Simpel prisfastsættelse for Docusaurus-hosting

Host din Docusaurus-hjemmeside med ro i sindet på pålidelig Node.js-hosting bygget til produktion. Hver plan inkluderer vores 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve det risikofrit.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Bygget til Docusaurus-dokumenter, der skalerer

Implementer dit Docusaurus-websted på Node.js-hosting uden ekstra opsætningsarbejde. Installer din dokumentationsapp, og Hostinger håndterer runtime-processen, så dit indholdswebsted er klar til at vise sider med en simpel og velkendt arbejdsgang. Dit projekt kører også på en administreret infrastruktur, der er bygget til pålidelighed, så du bruger mindre tid på servervedligeholdelse og mere tid på at opdatere indhold. Det giver dit team et stabilt hjem til dokumentation, der kan følge med, efterhånden som dit websted vokser.
docusaurus-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Docusaurus-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Docusaurus-hostingtjenester.
Docusaurus-hosting betyder at implementere et websted bygget med Docusaurus i et live Node.js-miljø, så folk kan få adgang til det online. Det er vigtigt, fordi dit dokument, din blog eller dit projektwebsted har brug for en server-runtime og en stabil implementeringsproces, ikke kun lokal udvikling.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js-versionen, procesopstart, opdateringer og sikkerhed. Med Hostinger Node.js-hosting til docusaurus-hosting administreres runtime og implementeringsopsætning for dig, så du fokuserer på webstedet i stedet for servervedligeholdelse.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repo, og implementer fra den ønskede branch. Derefter kan push-beskeder til den pågældende branch udløse opdateringer på samme måde som med et offentligt repo.
Trafikken er bundet til grænserne for din hostingplan, og hvis dit Docusaurus-websted vokser ud over dem, kan det være nødvendigt at opgradere. Vi skjuler ikke gebyrer for overforbrug bag vage formuleringer, så tjek planens grænser inden lancering.
Placer webstedet i et Git-repository, forbind det til Hostinger, og implementer den branch, der indeholder dit produktionsbuild. Hvis du migrerer fra en anden host, skal du pege dit domæne efter implementeringen og kontrollere, at build-indstillingerne matcher din eksisterende opsætning.

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