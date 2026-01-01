Send det, du bygger, hurtigere i Cursor AI

Flyt de apps, du bygger med Cursor AI, fra lokale filer til et live Node.js-miljø uden at ændre din arbejdsgang. Pres din kode, og Hostinger håndterer opsætningen, så dit projekt er klar til at køre med mindre friktion og færre implementeringstrin. Når den er live, kører din app på en administreret infrastruktur, der er bygget til Node.js-arbejdsbelastninger, med oppetid og skalering dækket for dig. Det giver dig en enklere vej fra prototype til produktion, mens du forbliver fokuseret på koden i din editor.