Send Claude Code-byggeprojekter hurtigere til produktion

Tag de apps og prototyper, du bygger med Claude Code, fra lokal udvikling til produktion uden at ændre din arbejdsgang. Upload dit Node.js-projekt, så håndterer Hostinger runtime-miljøet og implementeringen, så din app er klar til brug uden ekstra opsætning. Når appen er live, kører projektet på en administreret infrastruktur, der er bygget til stabil drift og nem skalering. Det betyder mindre tid brugt på servervedligeholdelse og mere tid til at videreudvikle den kode og de funktioner, du allerede har lanceret.