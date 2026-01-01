Claude-kodehosting

Implementer apps bygget med Claude Code på få minutter

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
claude-kodehosting

Simpel prisfastsættelse for Claude Code-hosting

Implementer de apps, du bygger med Claude Code, på pålidelig hosting, du kan stole på. Hver pakke inkluderer en 30-dages tilfredshedsgaranti, så du kan prøve det med ro i sindet.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Send Claude Code-byggeprojekter hurtigere til produktion

Tag de apps og prototyper, du bygger med Claude Code, fra lokal udvikling til produktion uden at ændre din arbejdsgang. Upload dit Node.js-projekt, så håndterer Hostinger runtime-miljøet og implementeringen, så din app er klar til brug uden ekstra opsætning. Når appen er live, kører projektet på en administreret infrastruktur, der er bygget til stabil drift og nem skalering. Det betyder mindre tid brugt på servervedligeholdelse og mere tid til at videreudvikle den kode og de funktioner, du allerede har lanceret.
claude-kodehosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Claude-kodehosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Claudes kodehostingtjenester.
Hosting af Claude Code betyder, at de Node.js-applikationer, du bygger med Claude Code, bliver udrullet til en live-server, så andre kan bruge dem. Det er vigtigt, fordi kodegenerering ikke er det samme som produktionshosting – du har stadig brug for et runtime-miljø, processtyring og netværksadgang.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js, opdateringer og appprocesser. Med Hostingers Node.js-hosting til Claude Code-hosting håndterer platformen serverlaget, så du kan fokusere på appen og implementeringsflowet i stedet for systemadministration.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repo, og implementer fra den branch, du vælger. Opdateringer kan hentes fra det samme repository uden at offentliggøre koden.
Din pakke har faste ressourcegrænser, og hvis trafikken vokser ud over dem, kan appen blive langsommere eller have brug for en større pakke. Vi tilføjer ikke overraskende gebyrer for overforbrug for ekstra besøg, men du bør opgradere, før vedvarende høj belastning påvirker ydeevnen.
Upload projektet til GitHub, forbind repositoriet, og udgiv det på Hostinger. Hvis du flytter fra en anden hostingudbyder, skal du opdatere eventuelle miljøvariabler og domæneindstillinger og derefter teste appen efter den første udgivelse.

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