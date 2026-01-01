Fra Bolt.ny idé til live-app

Tag den app eller det websted, du bygger i Bolt.new, fra prototype til produktion uden at ændre din arbejdsgang. Hostingers Node.js-hosting giver dig en nem vej til at implementere dit projekt, så du kan gå fra genereret kode til en live-app med mindre opsætning. Når den er live, kører din app på en administreret infrastruktur bygget til Node.js, med oppetid og skalering håndteret for dig. Det betyder mindre tid på servervedligeholdelse og mere tid på at forfine det produkt, dine brugere rent faktisk ser.