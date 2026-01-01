Base44-hosting

Implementer apps bygget med Base44 på få minutter

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
base44-hosting

Simpel prisfastsættelse for Base44-hosting

Implementer de apps, du bygger med Base44, på pålidelig hosting, du kan stole på. Hver pakke inkluderer vores 30-dages tilfredshedsgaranti, så du kan prøve det med ro i sindet.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Fra Base44-idé til live-app – hurtigt

Tag de apps og prototyper, du bygger med Base44, fra idé til live implementering uden at ændre din måde at arbejde på. Hostingers Node.js-hosting giver dig en enkel vej til produktion, så dit projekt kan flyttes fra det lokale udviklingsmiljø til en løsning, der er klar til rigtige brugere. Når appen er i drift, kører den på en administreret infrastruktur, hvor oppetid og skalering bliver håndteret for dig. Det betyder mindre tid brugt på serveradministration og mere tid til at forbedre funktioner, rette fejl og udgive opdateringer.
base44-hosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

Se pakker

Anbefalet serverplacering:

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Base44-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Base44 hosting-tjenester.
Det betyder at implementere den Node.js-app, du har bygget med Base44, på en live-server, så brugerne kan få adgang til den. Base44-hosting er vigtig, fordi din app har brug for en produktionskørselstid, en offentlig URL og en administreret infrastruktur uden for din lokale maskine.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js-versionen, proceshåndteringen, opdateringerne og sikkerheden. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse serveropgaver for dig, så du kan fokusere på den app, der er bygget med Base44.
Ja. Forbind din GitHub-konto, giv adgang til det private repository, og implementer fra den gren, du vil køre. Opdateringer kan derefter implementeres fra det samme repo, når du pusher ændringer.
Hvis din app overstiger de inkluderede ressourcer, kan ydeevnen blive langsommere, og du kan have brug for en større pakke. Vi skjuler ikke gebyrer for overforbrug for Node.js-hosting, så tjek dine pakkegrænser før lancering, hvis du forventer trafikstigninger.
Implementer appen fra dit GitHub-lager, eller upload projektfilerne, og angiv derefter miljøvariablerne og startkommandoen i Hostinger. Hvis du migrerer fra en anden host, skal du pege dit domæne til den nye app efter verifikation.

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