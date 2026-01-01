Fra Base44-idé til live-app – hurtigt

Tag de apps og prototyper, du bygger med Base44, fra idé til live implementering uden at ændre din måde at arbejde på. Hostingers Node.js-hosting giver dig en enkel vej til produktion, så dit projekt kan flyttes fra det lokale udviklingsmiljø til en løsning, der er klar til rigtige brugere. Når appen er i drift, kører den på en administreret infrastruktur, hvor oppetid og skalering bliver håndteret for dig. Det betyder mindre tid brugt på serveradministration og mere tid til at forbedre funktioner, rette fejl og udgive opdateringer.