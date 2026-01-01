Angular-hosting

Implementer Angular-apps med Node.js-hosting, der skalerer med dig

Gratis domæne i 1 år
Gratis virksomhedsmail i 1 år
Gratis administrerede SSL'er
Fra29,99kr./md.
Start nu
30 dages garanteret returret
vinkelhosting

Simpel prisfastsættelse for Angular-hosting

Host din Angular-app på en pålidelig infrastruktur bygget til produktion. Hvis det ikke er det rigtige valg, giver vores 30-dages pengene-tilbage-garanti dig ro i sindet.
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Mest populære
79% rabat
Business
Flere værktøjer og power til vækst
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
5 webapps
50 hjemmesider
2 CPU-kerner
3 GB RAM
50 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Forretningsmæssige fordele:

Stik inkluderet
GRATIS
Byg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domæne i 1 år
Administrerede SSL-certifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiske implementeringer
IDE-baserede implementeringer
NYHED
Daglige og on-demand sikkerhedskopier
Webapplikation Firewall
AI Bots-trafikstyring
Ubegrænset Båndbredde
Administreret MySQL-database
69% rabat
Cloud Startup
20 gange mere kraft til dine hjemmesider med cloud-hosting
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
10 webapps
NYHED
Ubegrænset hjemmesider
4 CPU-kerner
4 GB RAM
100 GB af verdens hurtigste NVMe-lagerplads
Ubegrænset postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år

Alt i Business, plus:

Få prioriteret ekspertsupport – døgnet rundt
Få ekstra kontrol og stabilitet med en dedikeret IP-adresse
Håndter spidsbelastningstrafik med et strømboost i en uge/måned
Højere databaseydelse og forbindelsesbegrænsninger
Se alle funktioner

Den viste pris er den månedlige pris eksklusive gældende skatter. Den samlede pris for pakken, der skal betales på forhånd, inkluderer den månedlige pris ganget med antallet af måneder i din pakke sammen med eventuelle gældende skatter.

Bygget til Angular-app-ydeevne

Implementer din Angular-app på Node.js-hosting uden ekstra serveropsætning. Fremskynd dit projekt, og Hostinger håndterer runtime og implementeringsflow, så dit byggede websted eller din app går live med mindre friktion. Din applikation kører på administreret infrastruktur, der er designet til at forblive pålidelig, når trafikken ændrer sig, så du bruger mindre tid på vedligeholdelse og mere tid på at sende opdateringer. Det giver dig en enklere vej fra kode til produktion med hosting, der holder sig ude af vejen.
vinkelhosting

Indsend din kode. Vi tager den videre herfra

1. Tilslut dit projekt

1. Tilslut dit projekt

Forbind GitHub, upload en ZIP-fil, eller deploy fra en AI-kodeassistent. Dit framework registreres automatisk, build-kommandoer håndteres, og du er klar til at udgive.

2. Implementer med det samme

2. Implementer med det samme

Start din webapp på få sekunder. Servere, sikkerhed og skalering – der er taget hånd om det hele.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Bevar kontrollen og skaler med tryghed. Overvåg ydeevne, kortlæg domæner og genimplementer automatisk.

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Lokal implementering. Global rækkevidde

Vælg en serverplacering eller et CDN tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre og CDN'er over hele verden: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika og Australien.
Kom i gang
Lokal implementering. Global rækkevidde

Ofte stillede spørgsmål om Angular-hosting

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Angular-hostingtjenester.
Angular-hosting er produktionsmiljøet, hvor Node.js-appen eller -webstedet, du har bygget med Angular, kører for rigtige brugere. Det er vigtigt, fordi du har brug for en server, der kan håndtere implementering, runtime-afhængigheder, routing og oppetid uden for din lokale maskine.
Med en VPS administrerer du selv operativsystemet, Node.js-versionen, processtyring, opdateringer og sikkerhed. Med Hostinger Node.js-hosting håndterer platformen serverlaget, så du kan implementere din Angular-app uden at vedligeholde hele maskinen.
Ja. Forbind din GitHub-konto, autoriser adgang til det private repo, og implementer fra den ønskede gren. Opdateringer kan hentes fra det samme private repository efter hvert push.
Hvis trafikken vokser ud over din plans grænser, kan anmodninger blive begrænset, eller ydeevnen kan forringes, indtil du opgraderer. Hostinger skjuler ikke dette bag uklar fakturering af overforbrug; kapaciteten er knyttet til den plan, du vælger.
Send dit projekt til GitHub, eller importer den eksisterende kode, forbind derefter repoet i Hostinger, og udrul det. Hvis du flytter fra en anden host, skal du pege dit domæne på den nye app efter udrulningen og verificere miljøvariabler og build-indstillinger.

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