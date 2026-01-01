Angular-hosting

Bygget til Angular-app-ydeevne

Implementer din Angular-app på Node.js-hosting uden ekstra serveropsætning. Fremskynd dit projekt, og Hostinger håndterer runtime og implementeringsflow, så dit byggede websted eller din app går live med mindre friktion. Din applikation kører på administreret infrastruktur, der er designet til at forblive pålidelig, når trafikken ændrer sig, så du bruger mindre tid på vedligeholdelse og mere tid på at sende opdateringer. Det giver dig en enklere vej fra kode til produktion med hosting, der holder sig ude af vejen.