Uden nogen indsatss
For fuld kontrol
Din egen AI-agent. Privat, altid aktiv og live på 60 sekunder.
Øjeblikkelig opsætning
OpenClaw er utrolig nem at installere og gør AI-agenter tilgængelige for alle. Ingen jargon, ingen kompleksitet, bare en hurtig vej til din første automatisering.
Nul vedligeholdelse
Administreret OpenClaw håndterer al sikkerhed, opdateringer og sikkerhedskopier. Dine AI-agenter kører døgnet rundt uden manuelt arbejde.
Indbyggede værktøjer
OpenClaw har alt hvad du behøver for en nem start – AI-modeller, websurfing og en agentpostkasse, alt sammen indbygget.
Har jeg brug for teknisk viden for at sætte OpenClaw op?
Slet ikke. 1-kliks OpenClaw er designet til folk, der aldrig har rørt en server i deres liv. Vores 1-kliks implementering håndterer hele installationen - fra servermiljøet til AI-konfigurationen. Du skal blot vælge din plan, klikke på implementering, og din personlige AI-assistent er live inden for få minutter. Ingen kodning, ingen kommandolinjer, ingen komplicerede dashboards.
Hvordan fungerer AI-kreditter, og skal jeg oprette eksterne konti?
Dine AI-kreditter leveres præintegrerede og klar til brug direkte fra kassen. I modsætning til en standard OpenClaw-opsætning behøver du ikke at oprette konti hos AI-udbydere som OpenAI eller Anthropic, generere API-nøgler eller håndtere nogen teknisk konfiguration. Du skal blot købe kreditter via dit Hostinger-dashboard, og din assistent er tændt med det samme. Når du har brug for flere, kan du fylde dem op direkte fra det samme dashboard – så enkelt er det.
Er mine data private og sikre?
Absolut. Hver OpenClaw-instans kører i sit eget isolerede miljø, hvilket betyder, at dine data og samtaler er fuldstændig adskilt fra andre brugeres. Vi låser hver container for at forhindre uautoriseret adgang eller eksterne ændringer, og hver instans leveres med en brugerdefineret, højkompleks sikkerhedsgateway, der genereres som standard. Du får professionel beskyttelse uden at skulle konfigurere noget selv.
Hvad er forskellen på at køre OpenClaw med ét klik og at køre OpenClaw på en VPS?
Med en VPS får du fuld root-adgang og total kontrol over serveren – men det betyder også, at du er ansvarlig for opsætning, opdateringer og sikkerhed. 1-kliks OpenClaw fjerner al den kompleksitet. Vi håndterer infrastrukturen, holder din instans på den seneste stabile version og tilføjer ekstra lag af sikkerhed – så du kan fokusere udelukkende på at bruge din AI-assistent og ikke på at administrere en server. Hvis du er en udvikler, der ønsker fuld tilpasning, er vores VPS OpenClaw-abonnementer et bedre valg.
Hvad kan jeg egentlig gøre med OpenClaw?
OpenClaw er din personlige AI-assistent, der arbejder døgnet rundt, selv når din bærbare computer er lukket. Du kan forbinde den til dine yndlingsbeskedapps – herunder WhatsApp, Telegram, Slack og Discord – og bruge den til at automatisere daglige opgaver, administrere samtaler på tværs af platforme, håndtere leads, køre browserautomatiseringer og meget mere. Tænk på det som et digitalt teammedlem, der aldrig sover og altid er klar til at hjælpe.