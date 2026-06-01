Hostinger Mail vs. Zoho Mail

Udforsk Zoho Mail-alternativer? Sammenlign Hostinger og Zoho pÃ¥ et kig for at finde den rigtige e-mail hosting-service til dine behov.
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Hvorfor vÃ¦lge Hostinger Mail?

En god e-mail behÃ¸ver ikke at vÃ¦re kompliceret eller dyr. Her leverer Hostinger.

VÃ¦rdi der rent faktisk giver mening

En professionel indbakke bÃ¸r ikke koste en formue. Hostinger Business Email giver dig en brandet adresse, solid sikkerhed og plads til vÃ¦kst â€“ uden de overraskende stigninger i fornyelsesgebyrer.

Oppe og kÃ¸rer pÃ¥ fÃ¥ minutter

Ingen tekniske opsÃ¦tningsproblemer. Uanset om dit domÃ¦ne er hos Hostinger eller ej, tager det kun et par klik at fÃ¥ din indbakke live â€“ og din fÃ¸rste professionelle e-mail er klar til at blive sendt.

Det vÃ¦sentlige, dÃ¦kket

Spamfiltrering, e-mailgodkendelse, mobiladgang og AI-skrivevÃ¦rktÃ¸jer â€“ alt sammen indbygget. SÃ¥ du kan fokusere pÃ¥ din virksomhed, ikke din indbakke.

Direkte sammenligning

Sammenlign priser og funktioner med et hurtigt overblik.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Startpris pr. postkasse*

Starts at 2,99 kr./mÃ¥ned
1 kr./md.

Gratis domÃ¦ne

Yes
No

Lagerplads pr. postkasse

10 GB-50 GB
5 GB-100 GB

E-mail-aliasser

Op til 30
Op til 30

Regler for videresendelse

Yes
Yes

Autosvar

Yes
Yes

Spam- og virusbeskyttelse

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Se hvem der har Ã¥bnet dine e-mails

Alle planer
No

E-mailinteraktioner

Yes
No

AI-funktioner

Ja, AI-assistent, AI-skrivning, smart sÃ¸gning og resumÃ©er
Ja, AI-assistent

Agentens e-mail

Yes
No

Kundesupport

Livechat dÃ¸gnet rundt
24/7 e-mail; chat pÃ¥ betalte planer

Anmeldelsesscore pÃ¥ Trustpilot

4.5 / 5.0
4,0 / 5,0
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*Sammenligningsdato: 1. juni 2026.

Opdag hvorfor 5+ millioner hjemmesideejere vÃ¦lger Hostinger

Tag ikke bare vores ord for det â€“ her er hvad folk, der har brugt Hostinger erhvervs-e-mailtjenester, siger om deres oplevelse.

Simos

Review provider

Jeg har brugt Hostinger i mere end et Ã¥r, og jeg er mere end imponeret. Selvom deres generelle professionalisme er tydelig, er deres e-mail-tjeneste virkelig fantastisk â€“ pÃ¥lidelig, nem at sÃ¦tte op og perfekt til professionel kommunikation.

Bob Stewart

Review provider

Hostingers tjeneste har, hvad jeg har brug for til e-mail og domÃ¦ne, med de rigtige funktioner og en fair pris. Andre hostingtjenester hÃ¦vder at vÃ¦re de bedste, men de begraver dig i kompleksitet og markedsfÃ¸ring.

OASK Publishers

Review provider

Jeg har brugt Hostinger Email Services til forretningskommunikation, og generelt har oplevelsen vÃ¦ret problemfri og pÃ¥lidelig. OpsÃ¦tningsprocessen var ligetil, og det var nemt at forbinde brugerdefinerede domÃ¦ne-e-mails, selv uden avanceret teknisk viden.

KÃ¸b din AI-drevne virksomheds-e-mailplan

30 dages garanteret returret

Opsig nÃ¥r som helst

DÃ¸gnsupport

48-mÃ¥neders pakke
87% rabat
Starter
Bedst til: solo-ivÃ¦rksÃ¦ttere
22,99kr.
2,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Pris pr. mail. For en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder. Fornyes ved 11,99 kr./md. for en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder.
1 mailadresse inkluderet
5 GB lagerplads pr. postkasse
5 regler for videresendelse
5 e-mailaliasser

Fordele:

AI-drevet e-mail
Mest populÃ¦re
73% rabat
Standard
Bedst til: smÃ¥ virksomheder klar til at skalere
29,99kr.
7,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Pris pr. mail. For en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder. Fornyes ved 20,99 kr./md. for en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder.
1 mailadresse inkluderet
20 GB lagerplads pr. postkasse
20 regler for videresendelse
10 e-mailaliasser

Fordele:

SÃ¸g, svar, opsummer og skriv - alt sammen med AI-vÃ¦rktÃ¸jer - ubegrÃ¦nset
Se hvem der har Ã¥bnet dine e-mails
Smarte AI-drevne e-mailsvar
Automatiske svar
AI-drevet e-mail
67% rabat
Premium
Bedst til: teams der skalerer
44,99kr.
14,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Pris pr. mail. For en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder. Fornyes ved 29,99 kr./md. for en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder.
1 mailadresse inkluderet
50 GB lagerplads pr. postkasse
50 regler for videresendelse
30 e-mailaliasser

Fordele:

Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r
Spor linkklik og filÃ¥bninger
SÃ¸g, svar, opsummer og skriv - alt sammen med AI-vÃ¦rktÃ¸jer - ubegrÃ¦nset
Se hvem der har Ã¥bnet dine e-mails
Automatiske svar
AI-drevet e-mail
87% rabat
Starter
Bedst til: solo-ivÃ¦rksÃ¦ttere
22,99kr.
2,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Pris pr. mail. For en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder. Fornyes ved 11,99 kr./md. for en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder.
1 mailadresse inkluderet
5 GB lagerplads pr. postkasse
5 regler for videresendelse
5 e-mailaliasser

Fordele:

AI-drevet e-mail
Mest populÃ¦re
73% rabat
Standard
Bedst til: smÃ¥ virksomheder klar til at skalere
29,99kr.
7,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Pris pr. mail. For en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder. Fornyes ved 20,99 kr./md. for en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder.
1 mailadresse inkluderet
20 GB lagerplads pr. postkasse
20 regler for videresendelse
10 e-mailaliasser

Fordele:

SÃ¸g, svar, opsummer og skriv - alt sammen med AI-vÃ¦rktÃ¸jer - ubegrÃ¦nset
Se hvem der har Ã¥bnet dine e-mails
Smarte AI-drevne e-mailsvar
Automatiske svar
AI-drevet e-mail
67% rabat
Premium
Bedst til: teams der skalerer
44,99kr.
14,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Pris pr. mail. For en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder. Fornyes ved 29,99 kr./md. for en periode pÃ¥ 48 mÃ¥neder.
1 mailadresse inkluderet
50 GB lagerplads pr. postkasse
50 regler for videresendelse
30 e-mailaliasser

Fordele:

Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r
Spor linkklik og filÃ¥bninger
SÃ¸g, svar, opsummer og skriv - alt sammen med AI-vÃ¦rktÃ¸jer - ubegrÃ¦nset
Se hvem der har Ã¥bnet dine e-mails
Automatiske svar
AI-drevet e-mail

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Spam-, virus- og phishing-beskyttelse
FÃ¥ adgang til din e-mail pÃ¥ enhver app eller enhed
FÃ¸lg al aktivitet i indbakken med revisionslogs
Hold data sikre med end-to-end-kryptering
Migrer nemt dine e-mails
Indstil automatiske svar, nÃ¥r du er vÃ¦k
Videresend e-mails til enhver anden e-mailadresse
Opfang e-mails sendt til adresser, der er indtastet forkert
Hurtig, ren og brugervenlig webmail
Spam-, virus- og phishing-beskyttelse
FÃ¥ adgang til din e-mail pÃ¥ enhver app eller enhed
FÃ¸lg al aktivitet i indbakken med revisionslogs
Hold data sikre med end-to-end-kryptering
Migrer nemt dine e-mails
Indstil automatiske svar, nÃ¥r du er vÃ¦k
Videresend e-mails til enhver anden e-mailadresse
Opfang e-mails sendt til adresser, der er indtastet forkert
Hurtig, ren og brugervenlig webmail

Alle pakker betales pÃ¥ forhÃ¥nd. Den mÃ¥nedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af mÃ¥neder i din pakke.

Tag din indbakke med dig

Skifter du fra en anden e-mailudbyder? Tag dine e-mails, mapper og kontakter med dig nÃ¦sten Ã¸jeblikkeligt ved hjÃ¦lp af Kodee, din AI-mailassistent.
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